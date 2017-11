Cote d'Ivoire: Bonoua - Sensibilisation à une meilleure prise en charge des maladies chroniques

Outre les pertes économiques et sociales que cela engendre dans les communautés et cause au pays du fait de l'état de morbidité ou du nombre sans cesse croissant de décès liés aux affections chroniques.

Sur le chapitre de la prévention ,il a exhorté les visiteurs à avoir le réflexe des gestes simples et réguliers tels que la prise de la tension, le contrôle de la glycémie et le recours systématique à un médecin dès qu'ils constatent une anomalie.

Les affections que sont l'hypertension artérielle, le diabète et le cancer ont été passées au scanner des spécialistes en la matière, leurs modes de contraction expliqués ainsi que les méthodes de prévention et de lutte.

Le constat émane de nombreuses structures et organismes de lutte contre ces maladies dont fait partie « Santé Plus ».

