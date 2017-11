Cameroun: « Ils sont pris en charge par le gouvernement »

Les démarches sont entreprises en vue de leur recasement. Le site qui va les abriter est choisi à Zamaï dans l'arrondissement de Mokolo. Mais il y a des préalables. Il faut mettre à jour le fichier et les statistiques de ces ex-otages. Nous allons faire appel aux experts pour savoir si tous peuvent vivre dans ce camp, car certains ont des pathologies qu'il faut profondément diagnostiquer. D'autres avaient la gale à leur arrivée. Les formalités médicosanitaires sont très importantes. Sur le plan socio-éducatif, il faut qu'on s'assure que les 157 enfants en âge scolaire que nous avons recensés en leur sein auront des places dans les écoles qui vont les accueillir. Pour l'instant, les enfants de ces ex-otages sont inscrits dans les écoles publiques groupe 1 et groupe 2 de Mozogo. Dès que ces préalables seront remplis, nous allons dresser un rapport au préfet du département du Mayo-Tsanaga pour la suite du processus.

C'est le 2 février que nous avons reçu les premiers arrivants. Environ une dizaine. Et au fil des jours, le chiffre gonflait. Ce sont des gens originaires des localités de Gouzda-Vreket, de Hourbetch et de Kamdzidzi dans l'arrondissement de Mayo-Moskota. Les populations de Mozogo avaient peur de ces arrivants, sachant que bon nombre d'entre eux avaient flirté avec Boko Haram. Ils souhaitaient même que tous ceux-là soient jetés en prison ; une option qui ne nous a pas semblé appropriée. Tout au contraire, je leur ai cherché un abri dans les locaux de l'ancienne mairie de Mozogo. Pendant plusieurs semaines, c'est le sous-préfet qui les nourrissait et les soignait avait l'appui du chef du centre de santé intégré de Mozogo. Par la suite, la mairie a pris la relève. Avec le concours du préfet du Mayo-Tsanaga, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a commencé à leur procurer des denrées alimentaires à travers le Programme alimentaire mondial (PAM).

