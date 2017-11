Burkina Faso: Nomination de l'ambassadeur en Ethiopie - Le SAMAE dénonce une « imprudence »

document

Ceci est une déclaration du Syndicat Autonome des Agents du ministère des Affaires Étrangères (SAMAE), suite à ce qu'il qualifie de « nomination entachée d'irrégularités de l'Ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie ».

Le SAMAE parle de « maladresse » qui « est la traduction d'une imprudence et d'une négligence des usages et coutumes en la matière, de la part de toutes les personnes impliquées et singulièrement du premier responsable du département censé incarner ces principes et valeurs protocolaires ».

Suite à la nomination entachée d'irrégularités de l'Ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, que d'aucuns ont qualifié de « bourde diplomatique », avec pour corollaire la remise en cause des compétences réelles des professionnels du Ministère en charge des Affaires Étrangères, le Syndicat Autonome des Agents du Ministère des Affaires Étrangères (SAMAE), fidèle à ses principes et à ses valeurs, vient par cette tribune, proposer sa lecture et condamner avec la plus grande fermeté, les dérives et les actes d'une extrême gravité découlant de la gestion actuelle du département en charge de la diplomatie burkinabè.

I/ De la nomination de l'Ambassadeur

Le 17 juin 2017, le Conseil des Ministres, en sa séance ordinaire, procédait à la nomination d'un Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, Représentant Permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission Économique des Nations-Unies pour l'Afrique. Le SAMAE a constaté avec désolation que cette nomination n'a pas respecté les règles et procédures prévues par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. La nomination d'un ambassadeur obéit à une procédure que le SAMAE estime nécessaire de rappeler.

En effet, la procédure de nomination requiert une demande d'agrément accompagnée du Curriculum Vitae détaillé de la personne pressentie pour être nommée ambassadeur, adressée à l'État accréditaire[1] par voie diplomatique. Cette nomination ne peut se faire qu'après avoir reçu l'agrément délivré par cet État.

Ladite procédure, simple mais très importante, est connue même du plus petit fonctionnaire des emplois spécifiques du ministère en charge des affaires étrangères, dans la mesure où elle fait l'objet d'un des premiers enseignements reçus dans les écoles de formation en diplomatie.

Une telle maladresse est la traduction d'une imprudence et d'une négligence des usages et coutumes en la matière, de la part de toutes les personnes impliquées et singulièrement du premier responsable du département censé incarner ces principes et valeurs protocolaires. Elle révèle en outre la non implication des professionnels de la diplomatie dans la gestion de cette nomination et dans le traitement de certains dossiers spécifiques. Sinon, comment est-il concevable que l'agrément n'ait pas constitué le fond de dossier pour la nomination de l'ambassadeur en Conseil des ministres ?

Une des nombreuses conséquences nées de cette situation est sans conteste la dégradation de l'image de marque du pays que le département de la diplomatie se doit de prôner. Il importe de situer les responsabilités et d'en tirer les conséquences qui s'imposent.

II/ De la mauvaise gestion du Ministère en charge des affaires étrangères

II.1 Une gestion aventuriste de l'administration diplomatique

Le SAMAE, depuis sa création, s'est toujours battu pour la valorisation des compétences au sein du ministère en charge des Affaires étrangères. Cela passe par le respect strict des procédures administratives et des avis des techniciens ; ce qui n'est pas le cas actuellement.

La gestion de l'administration diplomatique sous le magistère du ministre Alpha Barry, est aux antipodes des principes élémentaires de la déontologie administrative. En effet, il est connu de tous que le Secrétaire Général d'un ministère ou d'une institution est le coordonnateur de l'action administrative. Mais aujourd'hui, on assiste à une confusion de rôles entre le Cabinet du Ministre et le Secrétariat général, dans le traitement au quotidien des dossiers administratifs. Ce faisant, le tâtonnement, l'amateurisme et l'approximation sont caractéristiques de l'action diplomatique, sous la conduite du Ministre Alpha Barry.

De cette confusion découlent les manquements que nous constatons aujourd'hui dans le traitement de certains dossiers qui ont suscité l'émoi, la surprise et l'indignation d'une partie de l'opinion publique nationale et internationale. Il en est ainsi du récent accord de siège signé entre le gouvernement burkinabè et Coris Holding. Il convient de préciser que la demande d'accord de siège a été introduite à plusieurs reprises depuis 2011 et a toujours reçu un avis technique défavorable. En conséquence, la signature intervenue le 22 août 2017, en pleine période de deuil national suite au décès du Président de l'Assemblée Nationale, Salifou Diallo, est plus le fait de considérations politiques que techniques.

II.2 De la non rationalisation des effectifs dans les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires

Le SAMAE déplore la pléthore du personnel non essentiel au sein des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires et l'insuffisance des ressources allouées au fonctionnement des ambassades et consulats. À ce titre, il propose la rationalisation des effectifs, qui devrait se caractériser par la réduction du personnel non essentiel à l'atteinte des objectifs assignés au département en charge de la diplomatie sur la scène internationale. C'est pourquoi le SAMAE a réclamé et obtenu la signature d'un arrêté portant commission d'affectation qui devait statuer sur les affectations internes et externes des agents.

Cependant, on constate une violation flagrante de cet arrêté et des autres textes lors des affectations dans les ambassades et consulats, se traduisant par des nominations doublons, fantaisistes ou à des postes inexistants dans les organigrammes des ambassades.

En outre, toute affectation autre que celles en Conseil des Ministres se fait exclusivement par arrêté du Ministre des Affaires Étrangères. Contre toute attente, des affectation ont été effectuées en violation flagrante des dispositions pertinentes du décret n°2008-775/PRES/PM/MAECR du 2 décembre 2008 fixant les conditions d'affectations et de séjour dans les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires du Burkina Faso à l'étranger.

C'est le lieu pour le SAMAE de réaffirmer sa détermination et son engagement à dénoncer toutes les nominations et affectations dans les ambassades et consulats généraux, qui ne seraient pas conformes aux pratiques et aux textes y relatifs.

Par ailleurs, le Burkina Faso étant un pays à moyens limités, le SAMAE a toujours défendu la nécessité de la rationalisation des effectifs dans les Ambassades et Postes Consulaires. Il ne peut donc comprendre que dans ce contexte, l'autorité continue d'y envoyer du personnel sans tenir compte des besoins réellement essentiels.

En tout état de cause, le SAMAE interpelle encore une fois l'autorité compétente à travailler à rechercher l'efficacité dans le choix des Chefs de Mission Diplomatique à l'étranger, mais aussi à rationaliser les effectifs des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires ; cela dans l'optique de privilégier le personnel recruté et formé spécifiquement pour ces missions, si tant est que l'attention de cette dernière porte sur la redynamisation et la portée positive desdites Missions. En tous les cas, le SAMAE se réserve le droit de réagir à toute tentative de dénier aux professionnels de la Diplomatie, leur place et leur rôle dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Burkina Faso.

De ce qui précède, le SAMAE invite le gouvernement et le ministère des Affaires Étrangères :

à situer les responsabilités et tirer les conséquences de la nomination cacophonique de l'Ambassadeur du Burkina auprès de la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie ;

à prendre en compte les avis des professionnels du métier de la diplomatie dans la gestion de la politique étrangère du Burkina Faso ;

à geler les affectations faites en violation flagrante des textes y relatifs;

à procéder sans délai à la rationalisation des effectifs dans les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires conformément à la promesse faite par le gouvernement à travers la relecture du décret n° 2013-661 du 1er août 2013 ;

à organiser les états généraux de la diplomatie burkinabè en vue de trouver des solutions structurelles aux problèmes du Ministère.

Pour finir, le SAMAE en appelle à la sagesse et à la claire vision du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, de s'investir personnellement et de veiller sérieusement à la conduite de l'action diplomatique du Burkina Faso, en vue de lui redonner son lustre d'antan sur la scène africaine et internationale.

NI PARTISAN NI COURTISAN, LA CAUSE EST COMMUNE

Pour le Bureau National

Le Secrétaire Général

Albert DJIGUEMDE

La réaction du ministère

Suite aux informations rumeurs relatives au refoulement de Madame Madina GANOU DIABY KASSAMBA, nommée Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République fédérale démocratique d'Ethiopie par le conseil des ministres du mercredi 14 juin 2017, le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur tient à rassurer l'opinion publique burkinabè que l'Ambassadeur n'a jamais été l'objet d'un quelconque refoulement.

En effet, la nomination d'un Ambassadeur obéit à un certain nombre de procédures préalables auprès des autorités du pays d'accueil. Pour ce cas-ci, des difficultés de coordination entre les autorités burkinabè et éthiopiennes ont été constatées.

A la suite de cela, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur, dans le cadre du respect des prescriptions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et après une concertation au sein du Conseil de cabinet du jeudi 26 octobre 2017, a décidé du retour de l'ambassadeur GANOU avant une régularisation définitive de sa situation. C'est ainsi que, partie le 10 octobre 2017 à Addis-Abeba, l'intéressée a choisi elle-même la date du 08 novembre 2017 pour regagner Ouagadougou.

Par ailleurs, le ministère tient à rassurer l'opinion publique du respect des procédures pour la nomination des Ambassadeurs. Il en veut pour preuve la nomination de plusieurs ambassadeurs au cours de l'année 2017, notamment au Canada, au Danemark, à Taïwan, au Ghana, au Sénégal, en Suisse, au Japon et en Egypte, sans que des difficultés n'aient été signalées.

Au-delà de toute autre considération, le Ministre des Affaires étrangères rassure l'opinion publique de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Ethiopie et ne ménagera aucun effort pour œuvrer à leur renforcement.

Ouagadougou, le 12 novembre 2017

La Direction de la Communication et de la Presse ministérielle

[1] État auprès du Gouvernement duquel un Ambassadeur ou agent diplomatique est accrédité ; dans ce cas précis la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie.