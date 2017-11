Sud-Soudan: Un don du Pape aide les familles victimes de la faim

La FAO a également vacciné et traité plus de 4,8 millions de têtes de bétail en vue de protéger les avoirs des familles vulnérables.

La FAO a fourni des kits de production agricole et légumière et des kits de pêche à plus de 4,2 millions de personnes, dont beaucoup vivant dans des zones difficiles d'accès ou dans des zones de conflits, afin de les aider à cultiver ou encore à pêcher.

La situation de la sécurité alimentaire devrait se détériorer au début de l'année 2018 et «la saison de la faim» - lorsque les ménages viennent à manquer de nourriture avant la prochaine récolte - devrait débuter trois mois plus tôt que prévu.

«J'ai dû fuir mon village pour survivre et maintenant je suis ici, à Yei, mais je ne possède pas beaucoup de terres. Avec les semences que j'ai reçues aujourd'hui, je vais juste semer autour de ma maison et cela va beaucoup m'aider», a-t-elle ajouté.

«Grâce à la contribution du Pape François, à Yei, de plus en plus de personnes seront en mesure de reprendre leur production agricole et d'échapper aux ravages de la faim», a-t-il souligné.

Près de 5000 familles, soit plus de 30 000 personnes vivant dans la ville de Yei, dans l'Etat d'Équatorial Central, ont bénéficié du don que le Pape avait fait récemment à la FAO et qui s'élève à 25 000 euros.

