Cote d'Ivoire: Ahoua N'Doli - "Avec Ouattara, l'Éléphant d'Afrique s'est réveillé"

« On peut le dire sans risque de se tromper, avec Alassane Ouattara, l'éléphant d'Afrique s'est réveillé, bien réveillé même et est en marche pour l'émergence 2020 », à souligné l'Inspecteur Général d'Etat, Ahoua N'Doli Théophile à l'égard du Chef de l'Etat qui, selon lui a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver ses repères, grâce à des efforts importants déployés dans quasiment tous les domaines.

C'est pourquoi pour lui, les populations du Moronou ont tenu à lui traduire leur infinie gratitude, pour les actions qu'il ne cesse de poser tant au profit de la Côte d'Ivoire qu'au bénéfice de la région du Moronou: « Pour nous, cadres, élus, paysans, jeunes, vieux, femmes et hommes de toutes les couches sociales, cette cérémonie de remerciements et de soutien au Président de la République est un devoir.

Un devoir de mémoire. Un devoir de gratitude et une juste reconnaissance d'un peuple à un homme qui a tant fait et qui fait tant pour lui. Pour nous, la présente cérémonie s'imposait car, la bienséance et le bon sens nous le suggèrent, notre culture et notre tradition nous le recommandent, notre conscience nous l'exige ».

Pour l'Inspecteur Général d'Etat, cette reconnaissance du Moronou a été motivée par la réalisation de grands chantiers dans la région dont la plus importante est la réhabilitation de l'axe Bongouanou-Kotobi-Abongoua-Akoupé, qui est du reste, la raison principale de la cérémonie d'hommage au Président Ouattara.

Une réhabilitation qui intervient après 15 ans de fermeture, qui a causé un frein à l'essor économique de la région. Aussi, Ahoua N'Doli est-il revenu sur d'autres actions posées par le Chef de l'Etat pour eux, à savoir l'érection du Moronou en région, la promotion de certains cadres dont lui, et les réalisations effectuées par le Ppu (Programme Présidentiel d'Urgence) en matière d'hydraulique, d'éducation et d'électrification.

Au vu de tout cela, l'Inspecteur Général d'Etat a indiqué que le Moronou a décidé de traduire de façon claire et sans équivoque, sa confiance et réaffirmer son soutien indéfectible au Président de la République et à ses actions. Il a profité de l'occasion pour dire un grand merci à celui dont il a été le collaborateur durant plusieurs années à savoir le Vice-président.

« Je ne saurais vous adresser du fond de mon cœur, un juste, sincère et agréable tribut de reconnaissance et de gratitude à vous-même, le frère aîné, à vous l'homme de confiance du Président de la République.

Pour avoir eu l'insigne honneur de partager avec vous des moments privilégiés de proximité, je peux rendre témoignage de votre vif intérêt pour les dossiers touchant de près ou de loin au développement de la Côte d'Ivoire », a-t- il mentionné.