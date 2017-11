Quels arbitrages et réformes leur recommanderiez-vous pour sauver l'industrie naissante du riz et les milliers d'emplois. Qui de l'OMC ou du FCFA est la cause explicite de la pauvreté chronique dans notre zone monétaire ?

Vous êtes conseillers des autorités politiques et monétaires du pays. Le parti au pouvoir a été élu sur le programme « Croissance et réduction de la pauvreté par l'autosuffisance alimentaire ».

La coopération monétaire, par le mécanisme du compte d'opération et l'engagement par signature donné par la France au Fmi, rassure les partenaires commerciaux des Etats de la zone. La parité fixe du F/CFA avec l'euro, les marges confortables et la liberté de transfert des bénéfices garantissent aux IDE des revenus stables.

La démocratie a été imposée au pays en 1989, ce qui a permis au président qui a initié le programme d'accéder au pouvoir d'Etat. Ces autorités ne pourraient donc pas imposer aux consommateurs du riz de moindre qualité, plus cher. Les organisations de la société civile veillent sur les droits du consommateur. Il n'y a plus de despote éclairé sur le continent.

Les producteurs et industriels sénégalais sont aux abois. Ils se rappellent que la Côte d'Ivoire avait essayé une telle stratégie au début des années 1970 et qu'elle l'avait finalement abandonnée, en transférant aux consommateurs occidentaux de chocolat, les subventions à la production de riz local.

Les préférences des populations vont au riz importé de la Thaïlande et du Pakistan. Il serait de meilleure qualité et coûterait moins cher. Le crédit est accordé par les banques locales quasi-exclusivement à l'import-export.

Cette industrie naissante a généré plus de 100 000 emplois pour les jeunes sénégalais qui ont quitté les villes pour le milieu rural d'une part et ceux qui revenaient de Lampedusa d'autre part.

« Le plan Sénégal émergent » a formulé et mis en œuvre une politique publique visant deux objectifs : (i) assurer la sécurité alimentaire et (ii) équilibrer le compte courant de la balance des paiements extérieurs.

Les officiels français ont suggéré aux politiques et intellectuels africains d'animer des meetings de sensibilisation des populations et des conférences dans les universités aux fins de freiner la progression des idées subversives contre le FCFA.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.