Ile Maurice: Congé de paternité - ces papas qui veulent être logés à la même enseigne que les mamans

Pour la psychologue, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les pères devraient aussi avoir droit à un congé de paternité plus long. Pour le soutien psychologique et physique de la mère soit, mais aussi pour être avec l'enfant. Mais aussi et surtout, un congé digne de ce nom permettrait aux deux parents de s'adapter à la parentalité, ensemble. «Le temps de réaménagement dans une relation est important. Surtout quand un couple conjugal devient un couple parental, il y a un changement de dynamique énorme. Et ce n'est pas cinq jours de congé de paternité qui va faire que le papa trouve sa place», fait valoir Emilie Duval.

Ainsi, poursuit Jack Bizall, «la responsabilité de s'occuper d'un enfant n'incombe pas uniquement à la maman. Pour bien prendre soin de lui, il faudrait au moins un an. Donc, nos enfants partent déjà avec un handicap. Et ensuite, la loi du travail vient dire à nos papas qu'ils n'ont pas de responsabilités».

Malgré tous les arguments, Darmen Appadoo et sa bande de papas savent que la route est encore longue avant qu'ils n'obtiennent plus que les cinq jours de congé de paternité auxquels les hommes ont droit actuellement. Contre quatre mois pour les mamans. «Nous comprenons bien que si les papas aussi arrêtent de travailler, ne serait-ce que pendant quelques mois, l'économie va pleurer.»

Bon, il concède que le lien entre le bébé et la maman est plus fort, surtout lors des premiers instants de vie. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas de cordon ombilical qu'il faut mettre le papa de côté. «Sinon, est-on papa ou seulement géniteur ?»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.