Ile Maurice: Kressoon Boyrangee - Amitabh Bachchan Made in Mauritius

Qu'y a-t-il aujourd'hui ? L'anniversaire de Big B ? Non, c'était le 11 octobre. Pourquoi a-t-il insisté pour que l'article qui parle de lui soit publié aujourd'hui ?

Kressoon Boyrangee, fan inconditionnel de la légende de Bollywood, avance que c'est un jour important dans la vie d'Amitabh Bachchan. «Il est né un dimanche. Il a épousé sa femme Jaya un dimanche (NdlR, le 3 juin 1973). Et c'est aussi mon jour préféré. Le dimanche me porte bonheur», souligne cet habitant de 8e Mille, à Triolet.

Kressoon est en admiration devant son idole depuis la sortie du film Saat Hindustani, en 1969. Et, pour rendre hommage à ce géant du cinéma, qui a fêté ses 75 ans cette année, il a tenu à rédiger un «article» sur lui. «Ce sont des amis et des proches qui m'ont encouragé à l'écrire car ils savent que je suis un die-hard d'Amitabh Bachchan», confie Kressoon Boyrangee. Ses proches contribueront également à la rédaction de ce papier en lui fournissant des informations disponibles sur la Toile.

Qui plus est, il faut savoir que Kressoon imite Big B à la perfection - nous aurons d'ailleurs droit à une démonstration en live. Dans son répertoire, des dialogues tirés du film Kabhi Kabhie (1976). «C'est sa personnalité et son style qui m'ont influencé », dit-il. Son frère, Sunil, va plus loin : «De profil, il ressemble même à Amitabh Bachchan !» Mais, le fan lui, reste modeste. «Depuis des années, on m'invite à réciter les dialogues d'Amitabh lors de shows organisés à l'occasion de Divali. J'ai sillonné des villages tels que Triolet, Montagne-Longue et Goodlands. On me sollicite pour des mariages aussi... »

Cerise sur le gâteau, Kressoon Boyrangee, loin d'être une pâle copie, a pu faire montre de son talent devant la star en personne... «C'était en 1986. À La Louise, Quatre-Bornes. Il y avait un événement auquel participait Big B, le vrai. On m'a demandé de monter sur scène. À ses côtés, j'ai récité les dialogues de Kabhi Kabhie et de Mein aur meri tanhai du film Silsila (1981)». «Big B a été poli. Il m'a souhaité bonne chance... »

Bachchan Made in India et Bachchan Made in Mauritius se sont vus une nouvelle fois, cette fois dans un temple à Forest- Side. «C'était un des meilleurs moments de ma vie... »