Ile Maurice: Incendie à Shoprite - Un jeune homme de 24 ans pris au piège

Un incendie a éclaté peu avant 18 heures dans un entrepôt de Shoprite, à Trianon, ce dimanche 12 novembre.

Si les pompiers ont pu circonscrire l'incendie, en revanche, ils n'ont toujours pas été en mesure de secourir le jeune homme de 24 ans qui a été pris au piège par les flammes...

«Il y a encore trois foyers d'incendie à l'intérieur du bâtiment», dit le chef des opérations

Une cinquantaine de pompiers sont sur place actuellement, à Shoprite. Mais l'opération de search and rescue est rendue difficile par le fait qu'il y a encore trois foyers d'incendie à l'intérieur du bâtiment qui abrite trois entrepôts, explique le Deputy Chief Fire Officer Kehlary, qui dirige les opérations. Il y en avait quatre au départ, précise-t-il. Et d'ajouter que les pompiers feront le point avec la presse dans deux heures...

13 nov 2017 00:31

Une nouvelle équipe de pompiers sur place

Ils préparent toujours leurs équipements. Une nouvelle équipe de pompiers est sur place. Ils sont équipés de neuf cylindres et procèdent toujours aux «dernières vérifications». Les pompiers comptent passer par une autre entrée pour accéder à l'intérieur de l'entrepôt. Pendant ce temps, les proches de Dinesh Domah observent la scène...

12 nov 2017 23:22

Dernières vérifications avant de braver la fumée toxique

Vitesse ne veut pas dire précipitation. Et les pompiers ne comptent pas faire d'imprudence bien que le temps presse. Avant d'entrer à l'intérieur de l'entrepôt, dernières vérifications des équipements... Entre-temps, l'attente devient insupportable pour la famille de Dinesh Domah.

12 nov 2017 23:20

Un employé de Shoprite accompagne les pompiers à l'intérieur

L'entrepôt lui est familier, étant donné qu'il y travaille. C'est la raison pour laquelle les pompiers ont décidé de demander à un employé de Shoprite de les accompagner à l'intérieur. Il a dû au préalable être équipé car la fumée est épaisse et toxique à l'intérieur du bâtiment. Chaque seconde compte désormais afin de retrouver Dinesh Domah en vie...

12 nov 2017 23:11

Les pompiers tentent d'enfoncer une porte à l'étage

Plus de cinq heures après le début de l'incendie dans l'entrepôt de Shoprite, les pompiers n'ont toujours pas retrouvé Dinesh Domah. Ils tentent actuellement d'enfoncer une porte à l'étage afin de pénétrer à l'intérieur.

12 nov 2017 22:47

Dorsamy Ayacooty malmené par la famille de Dinesh Domah

En voulant rassurer la famille de Dinesh Domah, l'assistant Chief Fire Officer Dorsamy Ayacooty en a pris pour son grade. Il s'employait à expliquer aux proches du jeune homme de 24 ans pris au piège dans l'entrepôt de Shoprite, pourquoi les pompiers n'arrivaient pas à entrer à l'intérieur. «Ki ou lé dir nou la? Case-la li hopeless?» lui a lancé la tante de Dinesh Domah.

12 nov 2017 22:29

La tante de Dinesh Domah aux pompiers: «Vous êtes des incapables! Zot pé fer boufon!»

Bindu Beekun, la tante de Dinesh Domah, qui est pris au piège dans l'entrepôt de Shoprite, est très remontée contre les pompiers. Elle ne comprend pas pourquoi ils prennent autant de temps à retrouver son neveu, d'autant que l'incendie a éclaté peu avant 18 heures. «Zot pé bien fer boufon ar zanfan dimounn. Si zot pa kapav sov lavi enn dimounn, diman renfor!»

12 nov 2017 22:20

Plusieurs unités policières sur place

Au départ, seuls les éléments des casernes des pompiers de Curepipe et Quatre-Bornes avaient été mobilisés pour circonscrire l'incendie qui a éclaté dans l'entrepôt de Shoprite. Mais face à la situation, plusieurs autres équipes ont dû être mobilisées, surtout devant les difficultés à extiper Dinesh Domah de l'entrepôt où il a été pris au piège. Ainsi, à Trianon, outre 35 pompiers, on note la présence d'éléments de la Special Supporting Unit et de la Special Mobile Force.

12 nov 2017 22:15

Dorsamy Ayacooty: «Confiants de retrouver le jeune homme d'ici peu»

Les pompiers n'ont certes pas réussi, jusqu'à présent, à retrouver Dinesh Domah, qui a été pris au piège dans l'entrepôt. Mais l'assistant Chief Fire Officer Dorsamy Ayacooty ne perd pas espoir. «Nou kapav trouv sa dimounn-la le plus vite posib», insiste-t-il. Il explique que c'est la fumée «très très toxique» qui gêne l'évacuation.

12 nov 2017 22:02

Mahen Jhugroo: «Il faut revoir les normes de sécurité des entrepôts»

Dès qu'il a appris qu'un incendie avait éclaté à Shoprite et qu'un jeune était pris au piège, «en tant que ministre responsable», il s'est rendu sur place, dit-il. Mahen Jhugroo explique que «ce n'est pas évident pour les pompiers de travailler dans pareilles conditions». Le ministre des Collectivités locales affirme que «la chaleur est trop forte, la fumée très toxique et épaisse». Tant et si bien que les pompiers n'y verraient rien à l'intérieur de l'entrepôt. Au dire du ministre, il faut revoir les normes de securité des entrepôts...

12 nov 2017 21:49

L'employé pris au piège s'appelle Dinesh Domah

Plus de trois heures après qu'un incendie a éclaté dans un entrepôt à Shoprite, Trianon, ce dimanche 12 novembre, les pompiers ne sont toujours pas parvenus à extirper Dinesh Domah. Le jeune homme de 24 ans a été pris au piège par les flammes.

Selon des recoupements sur place, c'est la fumée épaisse qui compliquerait l'opération de sauvetage

12 nov 2017 21:48

Incendie à Shoprite: un employé pris au piège, les esprits s'échauffent...

Les policiers ont fort à faire pour calmer les esprits. À Shoprite, Trianon, la tension est à son comble. D'autant qu'un employé est piégé dans l'entrepôt, suivant l'incendie qui y a éclaté, peu avant 18 heures, ce dimanche 12 novembre.

Badauds, habitués des lieux et employés ne comprennent pas pourquoi les pompiers mettent autant de temps à lui porter secours. Les pompiers des casernes de Curepipe et de Quatre-Bornes ont réussi à circonscrire l'incendie. Reste que l'épaisse fumée complique l'évacuation de l'homme. Une ambulance est également sur place. Entre-temps, les policiers tenteraient de faire évacuer les lieux.

Intervenant en direct dans le journal télévise de 19 h 30, sur la Mauritius Broadcasting Corporation, l'assistant Chief Fire Officer Dorsamy Ayacooty confirme qu'un employé de l'entrepôt est porté manquant. Il demande également au public de ne pas rendre sur les lieux car la fumée est toxique.

12 nov 2017 21:42

Incendie à Shoprite, les pompiers à pied d'oeuvre

Un incendie a éclaté à Shoprite, Trianon, ce dimanche 12 novembre. Les pompiers sont actuellement à pied d'oeuvre pour maîtriser les flammes.

Selon les premiers éléments, le feu aurait éclaté dans l'entrepôt de l'hypermarché, un peu avant 18 heures. Les pompiers ont immédiatement été alertés. Ceux des casernes de Curepipe et de Quatre-Bornes sont actuellement sur place et tentent de circonscrire l'incendie.

Une ambulance a également été mandée. Selon des témoins, une personne serait coincée à l'intérieur. Mais à ce stade, aucune confirmation.

