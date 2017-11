Ile Maurice: Démission comme ministre - Pro-Showkutally vs anti-Soodhun, la bataille fait rage

À l'instar du député Bashir Jahangeer. «Pravind Jugnauth est un vrai leader, dit-il. Il a pris deux jours pour réfléchir, peser le pour et le contre et il a pris la bonne décision.»

Un autre, qui commente tous les posts reliés à l'affaire Soodhun, estime que tous les Mauriciens sont racistes. «Kan zot pou aret get kominoté pou voté lerla nou pou koné personn pa rasis.» Qui plus est, alors que l'attention était focalisée sur Showkutally Soodhun, un autre ardent défenseur de ce dernier a tenu à rappeler que Xavier-Luc Duval avait manqué de respect à la speaker, ce qui fait du leader de l'opposition un raciste, selon sa logique... Certains vont même jusqu'à dire que le ministre a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, comme pour justifier ses propos incendiaires.

D'aucuns se demandent si «Soodhun mérite toujours le titre d"honorable' réservé aux élus». Plusieurs personnes rappellent également que, malgré sa démission, il est toujours député et que, par conséquent, il perçoit toujours un salaire puisé des fonds publics. Nombreux sont ceux qui estiment que «ce qu'il a dit est trop grave» et que sa présence au sein de l'hémicycle est de trop.

Reste que malgré la jubilation, des interrogations demeurent. Hassenjee Ruhomally - qui avait révélé au grand jour l'affaire de la facture d'hôpital impayée et qui avait été arrêté et humilié lors d'une fouille corporelle après que Soodhun a porté plainte contre lui - se demande si ce dernier a toujours droit à son passeport diplomatique. L'habitant de Quatre-Bornes estime qu'il en aura le cœur net mardi 14 novembre, en fonction de la place qu'occupera l'ancien no.4 du gouvernement au Parlement.

Si la plupart des Mauriciens jubilent après ce départ forcé, d'autres sont moins ravis... Il y a ceux qui sont contents, d'abord. Des femmes outrées, des hommes offusqués, toutes communautés confondues, ont tenu - à travers des plaintes à la police, des manifestations, des statuts postés sur Facebook, des montages photo les uns plus amusants que les autres - à condamner sans réserve les propos incendiaires de l'ancien ministre du Logement et des terres, qui a officiellement remis sa lettre de démission à la présidente de la République, samedi 11 novembre, comme en atteste un communiqué officiel émanant du bureau de la présidence.

Sa langue, qu'il n'a pas su tenir, a finalement eu raison de lui. Showkutally Soodhun a été relégué au rang de backbencher au Parlement, après avoir tenu des propos à relent communal. Et si un scandale a tendance à en chasser un autre depuis plusieurs mois déjà, rarement une affaire aura suscité autant de réactions et provoqué autant d'indignation.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.