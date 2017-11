Ile Maurice: Aylasha Ramrachia, Miss Asia Pacific - Au nom de la mère et du père...

Elle a la tête dans les étoiles et rêve de décrocher la... couronne de Miss Asia Pacific International. Aylasha Ramrachia, qui porte déjà la couronne au niveau local, s'est envolée pour les Philippines, jeudi 9 novembre, pour participer à la finale du concours, qui se tiendra le 29 novembre.

Cette compétition est un rêve devenu une réalité pour la jeune femme. Et aussi le souhait de sa défunte mère qui s'est réalisé. Toutefois, ce concours a été une rude épreuve pour la reine de beauté.

«Ma mère a toujours voulu que je participe à un concours de beauté»,

explique-t-elle. C'est pour cela que quelques mois après son décès, Aylasha Ramrachia a tenté sa chance au concours Miss Asia Pacific.

Alors que la compétition bat son plein, son père succombe à la maladie, lui aussi. La jeune femme de 23 ans avait abandonné ses études en Travel and Tourism pour s'occuper de lui quand il est tombé malade. «Je devais m'occuper de la maison, préparer à manger, aller le voir à l'hôpital. C'était impossible de continuer les cours», raconte l'habitante de Palmar.

Le jour du décès de son père, Aylasha Ramrachia devait participer à un défilé. «C'était l'un des moments les plus durs. À cet instant, je me suis demandée si j'allais pouvoir surmonter tout cela», confie la reine de beauté.

«Un de mes rêves était de me faire prendre en photo le soir de la finale, en robe de soirée, avec mon père.»

Mais avec le soutien de ses frères et sœurs et à force de détermination, la battante va au bout de la compétition. Pour sa mère. Et ses efforts ont été récompensés. La jeune femme, qui a fait sa scolarité au Basdeo Bissondoyal SSS de Flacq, raconte que recevoir sa couronne des mains d'Ameeksha Dilchand, directrice de Miss Asia Pacific, et de David Stafford, le bras droit de la directrice, le 12 novembre 2016, a été sa manière à elle de rendre hommage à ses parents disparus.

Mais le concours n'est pas très connu, non ? «Allez dire cela à Zeenat Aman (NdlR, actrice indienne, mannequin et ancienne reine de beauté). Elle était parmi les premières gagnantes», répond Aylasha Ramrachia, une pointe de défi et de fierté dans la voix. Pour la jeune femme, le concours est un tremplin. Elle a jeté son dévolu sur la couronne de Miss Asia Pacific International, qu'elle compte bien ramener dans ses valises.

Et après ? «Déjà, je dois travailler. Jusqu'à présent, la préparation de ce concours me prenait tout mon temps, car j'avais tout à apprendre...» Depuis le décès de son père, Aylasha Ramrachia habite seule. Certes, elle a ses quatre sœurs qui l'aident, mais elles ont toutes leur vie. Et, son frère travaille sur un bateau de croisière. Mais la jeune femme ne compte pas trop s'éloigner de ce monde de strass et de paillettes.

Une carrière à Bollywood, comme Zeenat Aman, dans ce cas ? «Pourquoi pas», laissera-t-elle entendre. Une étoile montante à suivre donc...