Madagascar: Épidemie de peste - Costa Croisières ne se rendra pas à Madagascar

Toutefois, une crainte subsiste avec l'arrivée du Costa Neo Riviera. Le paquebot avait quitté Maurice le 28 octobre et a jeté l'ancre à Port-Louis vendredi 10 novembre, après 14 jours dans les îles de l'océan Indien. Les passagers sont-ils descendus à Madagascar ? Siven Pillay rassure que non. «Le paquebot n'est pas passé par Madagascar.»

Pour le mois de novembre, des escales sont prévues aux Seychelles, à La Réunion et à Maurice. Même si Madagascar ne figure plus sur l'itinéraire, aucune incidence sur la vente n'a été enregistrée chez les Passenger Sales Agents de Costa Cruises. Caroline Chen, directrice chez Atom Travel, et Brigitte de Loppinot, Manager Groups / VIP & Product Development chez Blue Sky, confirment ne pas avoir eu d'annulation.

«Bien que Madagascar dispose d'un système de surveillance/diagnostic efficace, le contrôle de la peste reste en réalité un problème de santé publique. Costa Croisières est très attachée à la sécurité, la santé et le bien-être de ses passagers et de ses membres d'équipage», peut-on lire.

