Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala à la porte de sortie

On est donc parti pour une semaine très mouvementée sur le plan politique. Et comme toujours, c'est à l'Assemblée nationale que se régleront dans les tout prochains jours les grands dossiers politiques de l'heure.

Quid ? En procédant ainsi, la MP entend jouer à l'apaisement suite aux pressions internes et internationales. Ainsi, le président Joseph Kabila a l'occasion de revenir aux dispositions pertinentes de l'Accord de la Saint Sylvestre qui recommandent, entre autres, la gestion consensuelle de l'après 2016. Pour le moment, il s'agit de recomposer le gouvernement en tendant la main au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

En effet, la Majorité présidentielle qui l'a toujours porté, après l'avoir débauché dans les rangs du Rassemblement, n'a plus d'estime pour un pion qui ne s'est pas montré à la hauteur. D'ailleurs, en pouvait-il être autrement ? Et dire que la publication, le 5 novembre 2017, du calendrier électoral a fondamentalement changé la donne sur le plan politique. Dans ce nouveau puzzle, Bruno Tshibala ne rentre plus dans le dispositif de la MP. Le retard accumulé par le gouvernement dans la procédure relative au dépôt du projet de budget 2018 est une aubaine pour la MP.

