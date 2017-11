Mali: Sotelma - Malitel - Ni "limogeage de responsable", ni "détournement de milliards de FCFA"

Aucun responsable du Service Mobicash de Malitel n'a été " limogé " et il n'y a pas eu non plus de " détournement de plusieurs milliards de FCFA sur les cartes de recharge ", indique un communique du Service Relations Publiques de la SOTELMA SA.

Ces informations, livrées par un journal de la place, ont fait réagir le Service Relations Publiques de la SOTELMA SA qui tient à faire savoir ce que suit.

A sa création, Mobicash était une Cellule. Mais, suite à la fois d'une " croissance rapide " et d'un plan stratégique efficace, la Cellule a été érigée en un Département comprenant plusieurs services. Une évolution positive qui a conduit à la nomination d'un chef de Département et de chefs de services.

A ce jour, la Direction de la filiale mobile de l'opérateur historique de téléphonie au Mali n'a limogé aucun responsable de Mobicash. Elle a juste procédé à l'affectation de celui qui en était le Responsable au Service Audit et Contrôle Général. Quoi de plus normal dans une entreprise que de mettre les cadres aux postes où ils peuvent être le plus utiles ou les plus performants ?

En dehors de ce Responsable, aucun autre n'a, au demeurant, changé de poste.

S'agissant de l'audit interne évoqué par l'article, le Service Relations Publiques de SOTELMA-MALITEL relève que " les audits sont des outils de gestion et sont pratiqués de façon permanente au sein de l'entreprise."

Au total la SOTELMA SA se porte toujours aussi bien et poursuit une croissance sereine pour le bien de ses millions d'utilisateurs et du Mali tout entier.