Cameroun: Installation des responsables nouvellement nommés au Minjec

01 Inspecteur des Services, 02 inspecteurs assistants des Programmes et Méthodes et 05 directeurs et assimilés au Minjec.

Voilà, les 08 responsables nommés par Philemon Yang le Premier ministre (Pm) le 1er novembre, au Minjec. Lesquels responsables, ont été installés le 10 novembre 2017 à Yaoundé par Mounouna Foutsou le chef de ce département ministériel.

Dans la même dynamique, 04 sous-directeurs et 08 chefs de service de l'Administration centrale nommés par lui-même un jour avant le décret du Pm, ont aussi été installés dans leurs nouvelles fonctions. Devant de nombreuses familles venues partager la joie des leurs dans une salle de conférences du Minjec qui s'est avéré trop étroite pour l'occasion, Mounouna Foutsou tout en félicitant les promus, n'a pas oublié l'essentiel.

Baptisée « Equipe performance » par l'ancien secrétaire d'Etat aux Enseignements secondaires, il a été précisé à la nouvelle cuvée de responsables, des missions précises, à l'instar de la mise en œuvre efficiente du Plan triennal « spécial-jeunes » de 102 milliards FCFA, l'implémentation des structures d'encadrement des jeunes, l'amélioration des conditions de vie du personnel.

« Sur cette voie, je vous engage à lutter sans relâche contre : l'inertie ; la rétention des documents administratifs et de l'information ; les comportements déviants et inciviques, notamment la corruption », prescrira le Minjec. Et de finir en insistant sur la gratuité du service public, l'assiduité, la ponctualité, l'honnêteté, la loyauté, la célérité dans le traitement des dossiers, la capacité à recevoir et l'usager locuteur francophone, et l'usager anglophone, sans oublier la décence vestimentaire.

Avec ses nouveaux Hommes qu'il a baptisés « Equipe performance », Mounouna Foutsou espère que son ministère qui revêt désormais un volet formation et entrepreneuriat jeune très important, saura répondre aux attentes nombreuses de la jeunesse camerounaise majoritaire parmi la population.