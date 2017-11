Cote d'Ivoire: Miss showcolat 2017 - Le concours commence le 25 novembre 2017 à Abengourou

Miss Showcolat sera l'Ambassadrice des produits agricoles notamment du cacao dans les foires et salons internationaux. Aussi, agira-t-elle en faveur de l'agrotourisme en Afrique et dans le monde.

Pour Fadika Kramo-Lanciné, réalisateur ivoirien et conseiller technique au ministère de la Culture et de la Francophonie, qui parle de la Côte d'Ivoire, parle de cacao. C'est pourquoi, en son nom personnel, il a promis de faire un film de 90 minutes sur le cacao ivoirien pour accompagner Miss Showcolat.

Des candidates doivent, martelé-t-elle, avoir un âge compris entre 18 et 25 ans et avoir des notions sur la cacaoculture. Elles pourront compétir quelles que soient leurs nationalités.

Quant à Mme Seayet Oulaï Ange, présidente du comité d'organisation, elle a révélé qu'il y aura des présélections au cours desquelles les candidates ayant obtenu la première place, seront qualifiées directement pour la finale et celles retenues comme 1ère et 2ème dauphines participeront aux demi-finales.

"Exploitation des enfants dans la cacaoculture", tel est le thème de cette Edition. Selon André Kando, président du Club Café-Cacao et commissaire du concours, " Miss Showcolat" a pour objectif de faire la promotion des valeurs agricoles et culturelles de la Côte d'Ivoire.

