Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat Imane - Diarra explique sa réussite

Étudiante en marketing international et technicienne en supérieure en Gestion commerciale, Imane Diarra, s'est lancée dans l'entrepreneuriat par la fabrication du jus de fruits naturels. Son dynamisme, sa persévérance et sa combativité font d'elle aujourd'hui une référence pour les jeunes de la Côte d'Ivoire et du Mali voire de l'Afrique.

Sa maîtrise de la communication et sa capacité d'attirer n'importe qui à venir déguster son jus naturels a attiré l'attention des visiteurs vers son stand lors des VIIIème jeux de la francophonie qui s'est tenue à Abidjan du 16 au 30 juillet dernier.

Sa volonté de s'assumer étant sa source de motivation, elle fait savoir que son ambition est de créer de l'emploi et richesses tout en faisant de son label "Imane Juive" 'un des labels international, de promouvoir et exporter des fruits ainsi que des jus en Afrique et hors du continent afin de créer des emplois décents pour la jeunesse ivoirienne et africaine, sans compter sa passion pour les fruits et pour ce qui est naturel et sain.

«Le premier moyen c'est le soutien de Dieu ! Il y a ensuite la foi de réussir, d'aimer ce que tu fais ! Quand on a la passion de ce que l'on fait, il n'y a rien de mieux pour réussir.

Être animé de la volonté d'entreprendre et de réussir est également très important dans le business», précise-t-elle. Selon ses propos, elle n'a bénéficié d'aucun soutien financier ni du gouvernement ivoirien, ni d'un autre partenaire.

Elle a investi donc avec ses ressources personnelles. «Elles sont nombreuses les difficultés. Il y a surtout le manque de financement pour des jeunes qui veulent entreprendre. Et pourtant, même pour faire un business plan, il faut de l'argent.

Ensuite il faut prospecter la clientèle et avoir de quoi payer les charges durant trois à 12 mois avant d'escompter des bénéfices», déplore la jeune entrepreneure.

En ajoutant : «L'idée et la volonté sont là, mais il y a un manque de financement pour les jeunes. C'est là une très grande difficulté à laquelle se heurtent tous les jeunes qui veulent entreprendre»

Sa force est sa détermination à se battre pour réussir et être une référence pour les jeunes de sa génération. Et d'ajouter : «cela est indispensable pour promouvoir des produits de qualité dans le domaine fruitier »

A propos de son label, Imane Juice, elle a expliqué que c' est un panel de jus naturels avec du corossol (corossol épineux, ou encore cachiment), du cocktail de corossol et d'ananas ; du jus de mangue, de gingembre, de jus de kiwi et d'autres.

Pour elle, ses produits sont en pleine ascension et elle compte conquérir le marché sous régional très rapidement. Elle envisage également se rendre au Mali pour nouer des partenariats avant de se tourner vers le marché africain et international.