Cote d'Ivoire: Candidate ivoirienne à Miss monde 2017 - Gbané Mandjalia parle de son séjour en Chine avant la compétition

Mlle Gbané Mandjalia, Miss Côte d'Ivoire 2017 est à la 67è édition du concours Miss Monde à Sanya 1 dans la province de Hainan depuis le 20 octobre 2017. Selon des sources, elle vit un véritable conte de fées et profite de ces instants de préparation pour séduire le public et le jury en Chine. « Jusque-là, tout se passe très bien pour moi.

Il y a une très bonne ambiance entre les candidates. Maintenant que les compétitions débutent, nous sommes arrivées à Sanya où va se tenir la finale, ville située dans l'extrême sud de la Chine.

Nous avons fait des voyages dans plusieurs villes de la Chine dont Shenzhen. Nous faisons en moyenne deux activités par jour.. Notamment des visites découvertes de la Chine et sa culture, des répétitions... .

Les compétitions se sont déroulées pour celles qui avaient des talents à Shenzhen et 30 pays avaient été retenus pour la suite.

Nous venons de terminer le Head to Head Challenge Rounds, (épreuve d'expressions orales où chacune des candidates de chaque groupe fait un monologue d'ouverture, suivi d'une présentation d'elle-même.

Elles sont constituées en 20 groupes de 6 pays minimum, et un vote des internautes durant la finale, permettra de sélectionner 20 candidates directement dans le Top 40). Dans la journée du mercredi 8 novembre a eu lieu le "Designer Award".

Les Européennes ont été les premières à affronter cette épreuve. Nous attendons le coup d'envoi pour l'Afrique », a-t-elle déclaré à ses fans sur les réseaux sociaux. Le jeudi 9 novembre se sont ouvertes les compétitions sportives.

Même si à la dernière minute, notre favorite ne pourra pas courir à cause d'un petit soucis de santé, Gbané Mandjalia a toutes ses chances d'aller loin et compte sur les prières et les votes des Ivoiriens.

Les votes se font via le site officiel de Miss Monde, sur la page de la candidate, mais également sur les groupes Facebook et Mobstar de chaque participante. www.missworld.com et https://m.facebook.com/profile.php... )

«C'est une étape plus qu'importante où j'ai énormément besoin de votre soutien et de vos prières », dira-t-elle.

Avant la grande finale, les 120 candidates se préparent pendant plus d'un mois, avec des concours spécifiques en sport, culture générale, arts, cultures et l'épreuve du "head to head".

Les organisateurs ont décidé de réserver la date du 18 novembre 2017 pour révéler l'identité de celle qui succédera à la Portoricaine Stephanie Del Valle, actuelle Miss Monde.