Cote d'Ivoire: Trafic d'espèces protégées - Un grand réseau de trafiquants d'ivoire démantelé

Car rappelons-le, le commerce illicite du trafic d'espèces protégées est interdit par la loi n°65-255 du 04 Août 1965, modifiée et complétée par la loi n°94-442 du 16 Août 1994 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse.

Ils ont été conduits dans les locaux de l'UCT, où ils sont en train d'être auditionnés afin d'établir la responsabilité singulière de chacun. Après les premières écoutes, les ivoires proviendraient de l'Afrique de l'Est avant d'atterrir en Côte d'Ivoire via la Guinée Conakry.

D'après le Projet Eagle Côte d'Ivoire, spécialisé dans la lutte contre le trafic d'espèces protégées, les queues sont destinées à fabriquer des bracelets pour homme. Le bracelet est vendu à plus de 2000 euros et 1,3 million Fcfa au marché noir.

Le Capitaine Timothée, Chef de l'opération et ses hommes ont procédé à plusieurs fouilles minutieuses à Koumassi-grande mosquée et à Koumassi-remblais, chez un des cerveaux de la bande, un certain sergent des Douanes. C'est le véhicule du douanier qui transportait les ivoires pour le lieu de la transaction.

Suite à un appel anonyme le mardi 30 octobre 2017 faisant état de la présence douteuse de trois individus devant une résidence à Koumassi, des unités spécialisées dans la lutte contre le trafic d'espèces protégées composées d'éléments du ministère des Eaux et Forêts, et de l'UCT, Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, avec l'assistance technique du Projet Eagle-Côte d'Ivoire ont interpelé quatre trafiquants dont trois pris sur le théâtre des opérations. Ils ont été appréhendés au moment où ils s'apprêtaient à passer à la transaction dans la commune de Koumassi-Abidjan, au quartier remblais.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.