Angola: Le pays et la Zambie renforcent leur coopération dans le domaine des transports

Luanda — Le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás, s'est rendu samedi à Lusaka, en Zambie, pour une visite de travail visant à s'entretenir avec les autorités locales, dans le but de renforcer la coopération dans le domaine des transports.

Le ministre des Transports se rendra également en République Démocratique du Congo (RDC) pour assister à la signature de l'accord commercial entre le Chemin de Fer de Benguela (CFB) et son homologue de la RDC, la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (SNCC), afin de dynamiser le corridor de développement de Lobito.

Augusto da Silva Tomás, qui dirige une délégation de hauts fonctionnaires de son secteur, du CFB et du Port de Lobito, est porteur d'un message du Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a adressé à ses homologues zambien et congolais, respectivement Edgar Shagwa Lungu et Joseph Kabila Kabange.

Lobito est clairement un corridor transnational qui traverse l'Afrique Australe de l'Est à l'Ouest. Il est projeté bien au-delà des frontières nationales avec un réel impact structurant sur l'ensemble de l'espace de la SADC et s'affirme comme l'une des principales voies de circulation des matières premières, produits et biens, non seulement dans les pays traversés mais surtout en raison de la connexion mondiale, à travers, et principalement, le port de Lobito.

Dans le cadre de la coopération entre les pays, les Gouvernements de l'Angola, la Zambie et la RDC ont témoigné le 14 février 2014, l'ouverture de l'aéroport domestique Luena nommé général Rafael Sapilinha Sambalanga et de la gare Luau, à Moxico, ainsi que le voyage expérimental en train du CFB jusqu'au pont transfrontalier avec la RDC, 30 ans plus tard.

L'Angola construit le canal fluvial transfrontalier Rivungo-Shangombo qui vise à répondre positivement à l'amélioration des conditions sociales et au développement économique des populations riveraines.

Le canal fluvial, situé entre le siège de la municipalité de Rivungo dans la province de Cuando Cubango et la localité zambienne de Shangombo, stimulera le commerce entre les deux peuples, avec l'utilisation de cargos de dix tonnes chacun.