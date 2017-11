Congo-Kinshasa: Déclaration de la Convention des Républicains par rapport au calendrier électoral

document

Suite à la publication du calendrier électoral faite par la CENI le dimanche 05 novembre 2017, la Convention des Républicains réunie en session extraordinaire ce jeudi 09 novembre 2017, sous la présidence de son Autorité Morale, le Président KITENGE YESU, rend la déclaration suivante :

1. Le calendrier électoral rendu public par la CENI en des spécieux pour diluer l'élan patriotique et civique du peuple en le distrayant avec des échéances non certaines pour la tenue l'élection présidentielle sur fond des contraintes fallacieuses mensongères, alors que Joseph KABILA est en dépassement injustifié mandat, révèle la volonté de celui-ci et de sa famille d'exercer en violation de la Constitution et de l'Accord du décembre 2016.

2. Salue la compassion de la Communauté Internationale pour souffrance du peuple congolais qui ploie sous le régime tyrannique ce pouvoir croulant depuis 20 ans, par sa disposition à assister peuple pour la tenue rapide et ce, en priorité, de l' présidentielle au mois de juin 2018.

3. La Convention des Républicains considère que les malveillantes et suicidaires de la CENI décriée et vomie par le congolais, retracent le plan machiavélique de la famille politique laquelle appartient le chef de l'Etat pour le maintenir le longtemps possible au pouvoir qui, du reste, ne sera plus président la République le 31 décembre 2017 à minuit.

4. De ce qui précède, la Convention des Républicains s'inscrit à limite, dans le schéma de la transition sans KABILA et invite peuple congolais à s'assumer démocratiquement, et pacifiquement conformément à l'article 64 de la Constitution.

Fait à Kinshasa, le 05 mai 2017

Pour la C.R.