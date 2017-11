Congo-Kinshasa: La Société Civile dénonce l'absence des secteurs sociaux de base dans le Budget

Après avoir présenté le rapport d'analyse de l'exécution du budget du pouvoir central pour les exercices 2012-2014 en juillet 2015 par l'Observatoire de la Dépense Publique (ODEP), les organisations de la société civile ont encore fait le même exercice quant à la loi finances 2016.

Cette fois là, il s'est agi de la présentation du rapport de la mission de contrôle citoyen de l'exécution de la Loi des Finances 2016, où les données sont très fâcheuses pour tout congolais conscient.

En commençant par les résultats généraux l'exécution du budget général du pouvoir central qui se présentent comme suit : Recettes totales : CDF 4.532.445.164.008,02 ; totales : CDF 4.954.552.554.897,26 et le Déficit était d'ordre de :

-422.107.390.889,24. Quel décalage ?. Bref, ceci l'incapacité de mobilisation des recettes par les régies comme prévues, cependant, le gouvernement exécute des exagérées donc plus que prévues.

C'était au cours d'une conférence de presse organisée collaboration avec le Comité d'Orientation de la Réforme de Publiques (Coref), sur le financement du Projet de Renforcement de Redevabilité et de la Gestion des Finances Publiques (Profit Congo), le vendredi 10 novembre 2017, à Caritas Congo, que cette a été effective.

Animée par le prof Florimond Muteba, président du d'administration de l'ODEP et le directeur exécutif du REGED, Abraham Djamba, cette dernière avait comme objectif, faire connaitre l'opinion publique la vrai réalité de l'exécution du budget de l' pour l'exercice 2016. Cependant, le coordonateur adjoint du Coref,

Baby Vangu Ki-Nsongo, a, dans son mot de circonstance, souligné que travail présenté à ce jour, n'avait qu'un seul but, celui d' d'avantage les citoyens dans la gestion des finances publique.

Contenu du Dans ce rapport, les OSC relèvent le fait selon lequel lors l'élaboration du budget les fonds alloués aux secteurs pour le bien-être de la population, à savoir, l'éducation, la santé l'agriculture ne sont pas utilisés de manière à booster secteurs vers un développement quantitatif et qualitatif.

Et, l'on présente le tableau détaillé d'exécution de ses ministères, ressort un élément selon lequel, le gros de fonds utilisés sont bénéfice des cabinés ministériels (primes, avantages sociaux, imprévus, les frais de missions, etc.) et non pour la réalisation projets essentiellement liés à auxdits secteurs.

Pour l'enseignement Primaire et Secondaire, l'ensemble dépenses exécutées sont de l'ordre de CDF 603 476 446 299,00 sur prévision de CDF 1 275 431 064 135,00soit un taux d'exécution 47,32%. Les dépenses du cabinet ont connu un dépassement de l'ordre 175 %. ;

La construction de l'EP 8 de Selembao qui n'a que salles de classe a été construite avec un montant de CDF 2 271 417 sur une prévision de CDF 71 058 569soit un taux d'exécution 3196,54% ; la réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices été payé à hauteur de CDF 2 900 000 000 sur une prévision de CDF 500 000soit 4 361% ; hormis la rubrique Rémunérations exécutée 100,78%, les autres rubriques sont en forte sous consommation. suppose que le gouvernement n'a pas favorisé la mise en œuvre projets susceptibles de réaliser les axes de sa politique et frais de fonctionnement alloué aux écoles primaires publiques très faibles par rapport aux frais alloués aux bureaux qui ne sont que les services d'appoint.

Comment est-il possible gérer efficacement une école de 12 classes avec la moyenne de CDF 500 (1000 $US) par mois ;

Quant au secteur de la santé : les dépenses du secteur de la santé été payé à hauteur de CDF 351 501 474 466,83 sur une prévision de 366 005 338 403,00 soit 96,04%. Les rubriques suivantes: économiques, sociales, culturelles et scientifiques (236,53%);

Fonctionnement des Ministères (123,72%) ; Investissements ressources extérieures (116,33%) et rémunérations (104,18%).

Au moment, certains services importants concourant à l'amélioration l'état de santé de la population, à la bonne gestion l'administration et au fonctionnement optimal du secteur n'ont connu des non consommation de leurs budgets.

C'est le cas de : contre les maladies (0%), Développement des Soins de Santé (0%), Projet de recherche Sida (0%), Centre de Rééducation Handicapés Physiques de Kinshasa (0%), Programme National des Nationaux de la Santé (0%) ; etc.

Pour ce qui est de l'agriculture : Le budget voté pour le compte Ministère de l'Agriculture a été exécuté à hauteur de 61.386.475.372 sur CDF 302 289 611 012, soit 20,31 % ; l'écart le montant engagé et payé est de CDF 5 622 954 341 soit 8,39%; sur projets prévus dans la loi de finances, 11 ont connus un d'exécution.

Leur financement est à hauteur de 61 386 475 373 CDF une prévision de 44 993 731 301 CDF ; l'écart entre l'engagement et paiement est de 14 312170 828 CDF et sur 11 projets financés, 2 reçu l'appui des partenaires techniques et financiers, tandis que ont été réalisés sur ressources propres du gouvernement congolais ; etc.

C'est pourquoi, la société civile estime qu'il a lieu prioriser l'agriculture familiale.

S'agissant des Infrastructures, travaux pratiques et reconstruction, les crédits voté pour le compte du Ministère des a été exécuté à hauteur de 272 015 266 315,00 CDF sur CDF125 293 180,26, soit 46,06 % ; la rubrique investissement sur propres a connu une exécution au-delà des crédits alloués et rubriques investissements sur ressources extérieures investissements sur transfert aux Provinces et ETD ont connu sous-consommation des crédits alloués.

S'agissant de la mise de l'exécution des projets prévus la loi de finances rectificative 2016, la société civile constate :

sur un total de 18 projets réalisés, la plupart (12 sur 18 soit 66,6%)

l'ont été avec dépassements des crédits, contrairement à d'autres ( sur 18 soit 33,3%) d'une part. Plusieurs projets financés par partenaires extérieurs ou le Pouvoir central ont été exécuté dépassements budgétaires de l'autre part.

Plus de 24O millions de dollars volatilisés dans les « Les recettes réalisées par la DGDA en 2016 ont été de l'ordre de 395 299 014,00 USD sur les assignations évaluées à 1 720 768 232, USD.

Les dépenses fiscales dues aux exonérations accordées, à titres, représentent un montant de 246 846 860,00 USD. exonérations accordées aux investissements et privilèges et assimilés représentent, à elles seules, 85% de l'ensemble exonérations accordées.

Concernant les exonérations accordées aux investissements, sied de remarquer que la part du partenariat stratégique sur la de valeur est estimée à 77,38% sur l'ensemble de ces exonérations.

De même, les exonérations accordées aux internationales sur l'ensemble des privilèges diplomatiques assimilés sont évaluées à 65%.

Les effets des exonérations, censées principalement la croissance économique, notamment par la création d'emplois, ne perceptibles sur terrain.. »,reprend le rapport de la société civile.

La société civile déplore le faite que plus de 2,4 sont perdu dans les exonérations d'une part, et, les budgétaires de l'autre part, alors que le gouvernement n'a besoin d'un milliard pour pouvoir réaliser les élections.

Parlant des recettes fiscales, en 2016, sur une des recettes de l'ordre de 1 797 311 343 039,00 CDF, la DGI a 1 715 949 792 428,66 CDF soit 95,47%.

La moins-value enregistrée la réalisation des recettes de la DGI en 2016 est évaluée à 114 314 015,29 CDF soit 6,38%. En comparant les prévisions réalisations, il se dégage une moins-value de 114 753 314 015,29 soit 6,38% des recettes non réalisées.

C'est ainsi que la DGI s'est justifié en soulignant que la retenue de l'IPR sur l'ensemble de l'assiette imposable (émoluments,

salaires, primes, collations et autres avantages) à charge des des institutions politiques (nationales et provinciales) ; La application de la mesure portant fiscalisation effective des locaux des Missions diplomatiques et représentations des internationaux en République Démocratique du Congo ; le accompagnement des autorités politico-administratives dans recensement des micros entreprises et le recouvrement des forfaits ; le volume élevé des exonérations de l'ordre de CDF 230 247 038,37 dont CDF 147 791 391 809,18 sur la TVA, accordées par Gouvernement en 2016, qui ont eu un impact négatif sur la des recettes fiscales.

Pour finir, plusieurs recommandations ont été formules pour les instances et institutions ayant les finances à sa charge.