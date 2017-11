Cameroun: Dans le doute, s'abstenir

Pour commencer, il faudrait évitez les produits qui comptent les mots parfum ou fragrance parmi leurs ingrédients. Les termes « fragrance », «parfum» ou « arome », désignent un mélange complexe de produits chimiques synthétiques. Ces composés sont considérés comme étant des secrets commerciaux. La meilleure façon d'éviter ces mélanges de substances est de ne pas utiliser de produits parfumés. Et n'oublions pas : le prix n'est pas garant de la qualité ! En plus, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de se maquiller moins.

Mais l'industrie ne fait pas d'études à long terme sur les effets des substances chimiques auxquelles les populations sont exposées chaque jour, plusieurs fois, et à travers plusieurs produits. Comment ces substances affecteront-elles notre santé plus tard ? Dans le doute, il est prudent d'appliquer le principe de la vigilance. Les preuves s'accumulent suffisamment pour conclure à des effets inquiétants sur la santé de certaines substances que renferment les produits de beauté.

C'est paradoxal parce qu'on devrait s'en préoccuper tout autant et même, beaucoup plus. Au-delà des images de beauté, santé qui accompagnent leur marketing, bien des consommateurs ne savent absolument rien de ces produits, mis à part ce qu'en disent les fabricants, du reste peu crédibles.

Nous sommes de plus en plus vigilants concernant la qualité des aliments que nous ingérons. En même temps, nous attachons beaucoup moins d'importance à la qualité des cosmétiques qu'absorbe notre peau...

