Cameroun: Yaoundé - Eding F.C chez le gouverneur

Sa présence, non seulement, nous a fait plaisir, mais a surtout encouragé les joueurs. Chaque sportif a une pression qu'il gère tout au long de la saison, et quand il est honoré par son pays, c'est une grande motivation», confie Saint Fabien Mvogo, le président d'Eding F.C. Dans le cadre de la préparation de la prochaine saison sportive, le club a déjà recruté Bonaventure Djonkep comme directeur sportif. Tandis que le président annonce l'arrivée de nouveaux joueurs pour renforcer l'effectif actuel. La compétition africaine ne sera pas une mince affaire.

Entouré de ses proches collaborateurs dont le préfet du Mfoundi, Jean Claude Tsila, le gouverneur Naseri Paul Bea a remercié le président d'Eding F.C Saint Fabien Mvogo pour les moyens mis pour que son club termine en tête du championnat. Et aussi les joueurs, qui ont suivi les instructions du staff technique. «Notre souhait est de voir Eding F.C briller aussi sur la scène internationale», a-t-il précisé. Tout en confiant que ses collaborateurs et lui sont disponibles et disposés à accompagner Eding F.C vers d'autres victoires. « Le N°1 de la région du Centre nous a fait l'honneur de nous recevoir.

Quinze ans après, revoici une équipe de la région du Centre championne du Cameroun. Eding F.C de la Lékié a réussi ce challenge à l'issue du championnat national Mtn Elite One. Les responsables et les joueurs de ce club ont présenté le trophée au gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, mercredi après-midi. La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence des services du Gouverneur.

