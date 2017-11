Cameroun: De la NBA à Yaoundé

Cette fin de semaine, un camp de détection et un tournoi jeune de basket encadrés par la célèbre ligue nord-américaine, se tiennent au palais des Sports.

Le célèbre championnat nord-américain est dans nos murs à la faveur d'un double évènement. Ce vendredi, 35 jeunes basketteurs camerounais âgé de 15 à 17 ans, issus des villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam pourront vivre leur part de rêve américain. Durant deux heures de temps, à la faveur d'un camp d'observation et de détection, toutes leurs palettes techniques et morphologiques seront passées au crible par deux émissaires de la NBA Afrique.

Il s'agit de Franck Traore et Kyl Scofield, respectivement coach de développement et directeur technique au sein de ladite structure. Une tournée de prospection animée par la recherche de talents aptes à intégrer la NBA academy de Dakar au Sénégal. Depuis son ouverture il y a six mois, le premier centre de formation de la NBA sur le continent ne compte pour l'instant aucun pensionnaire camerounais. «La NBA trouve anormal qu'il ne puisse pas y avoir de représentant camerounais dans son académie africaine. Surtout quand on sait qu'il compte trois joueurs majeurs en NBA», dixit François Enyegue, point focal NBA au Cameroun. Le lendemain, le duo présidera au lancement de la deuxième édition du Junior NBA Cameroun.

Contrairement à l'année dernière, le tournoi s'est écourté et s'étalera du 11 au 25 novembre prochain. Y prendront part, 450 jeunes de 11 à 15 ans provenant de la ville de Yaoundé, également répartis dans trente équipes mixtes (présence minimale obligatoire de deux filles dans chaque équipe) aux noms des franchises de NBA. Pareillement, celles-ci ont été subdivisées en deux conférences composées chacune de trois divisions.

En amont de ce tournoi, une première dotation de la NBA Afrique constitués de 72 ballons a été distribuée aux équipes engagées. Le vainqueur à l'issue du tournoi représentera le Cameroun sur le plan international aux côtés des douze vainqueurs des tournois nationaux similaires. Ce sera dans le cadre du Global Junior NBA 2018 de Johannesburg en juillet prochain.