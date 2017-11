Cameroun: 160 pointes d'ivoire saisies

Et puis, il y a des sacs dans les sacs d'écailles : jackpot ! Ce sont des pointes d'ivoire. 160, explique notre source, d'après un décompte effectué par les forces de l'ordre. D'autres produits forestiers ont été trouvés dans la cargaison. Selon la police, les personnes interpellées ainsi que les colis seront mis, dès ce lundi 13 novembre, à la disposition de la délégation régionale des Forêts et de la Faune pour la suite de la procédure .

Quelque 150 pointes d'ivoire, des sacs d'écailles de pangolin et bien d'autres objets ont été saisis ce vendredi 10 novembre par le Gmi (police) de Douala. C'est dans la matinée de ce jour que, sur renseignement, la police apprend qu'un chargement suspect est en train d'être effectué dans le secteur dit « Bois des Singes ». L'équipe descendue sur le terrain trouve effectivement un camion en plein chargement, dans un magasin non loin du cimetière qui existe dans le coin.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.