Mali: Appui à la décentralisation - Le royaume du Danemark contribue à 8,486 milliards FCFA

Présidant la première session ordinaire du Comité de pilotage du Projet d'appui à la décentralisation (CP-PAD), le ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, Alhassane Hamed Ag Moussa a salué l'accompagnement du royaume du Danemark à travers sa contribution financière.

Ce projet est financé par le royaume du Danemark à hauteur de 227 millions de couronnes danoises, soit 8,486 milliards Fcfa. Il faut préciser que sur ce montant 52.212.300 Fcfa sont destinés au renforcement des capacités du ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité locale pour le pilotage et la coordination, 354 millions Fcfa pour le suivi et l'évaluation de la performance des collectivités territoriales et des projets financés par le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales (FNACT) et 7,610 milliards Fcfa pour les collectivités territoriales dans le cadre de l'appui au financement des projets par le FNACT.

Selon le ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, cette réunion vise à soutenir le Mali dans sa politique de décentralisation, à réduire la pauvreté et à instaurer la bonne gouvernance dans le pays. En effet, elle permettra d'examiner les aspects importants relatifs au Projet d'appui à la décentralisation et analyser le plan opérationnel du projet d'appui à la décentralisation.

La session se situe dans le cadre de l'application de la convention spécifique signée entre le royaume du Danemark et le Mali pour une durée de 72 mois. L'élaboration du projet d'appui à la décentralisation (PAD) est la traduction concrète de l'objectif de cette coopération bilatérale.

«Cette première session vise à améliorer la gouvernance démocratique et inclusive par le renforcement de la participation citoyenne et la prestation de services au niveau local», a indiqué Alhassane Hamed Ag Moussa.

Il a précisé que l'accompagnement du royaume du Danemark constitue une réponse appropriée à l'intégration systématique de la décentralisation et de la déconcentration pour conforter la stratégie de mise en œuvre du document cadre de politique de décentralisation.