Congo-Brazzaville: Où sont les économistes pour aider des jeunes à monter des projets ?

L'interpellation s'adresse plus particulièrement aux économistes, car le pays en a plusieurs. Ils sont partout dans des filières et spécialités diverses de la chose « économique ». Mais le constat est que bon nombre parmi eux théorisent plus leur savoir au lieu de le concrétiser à travers des atouts intellectuels, en matière de projets économiques, qu'ils peuvent donner aux jeunes à la recherche des canaux d'insertion socio-économique.

Tenez ! Quand on discute avec certains jeunes à la quête d'emplois ou en chômage, on se rend bien compte qu'ils sont pleins de bonnes initiatives capables de les pousser vers l'auto-prise en charge socio-économique ou socio-professionnelle. Ces jeunes ont, bien sûr, des idées mais qui ne sont pas cadrées.

Ils souffrent donc d'un « déficit de formation en matière de montage des projets économiques ». Ils vous sortent leurs idées pêle-mêle sans une cohérence rationnelle.

« Oh ! si nous étions organisés avec les autres, nous serions capables d'approvisionner même la ville de Pointe-Noire en farine de foufou et cela nous donnerait de l'argent.

Mais comment monter un tel projet qui pourrait s'éterniser dans le temps ? », s'interrogeait un jeune Congolais en chômage croisé au Fond Tié-Tié qui se rebellait contre le coût élevé du sac de farine de foufou vendu aujourd'hui à 50 000 ou 75 000 F CFA.

Cela montre bien que parmi ces jeunes oisifs, nonchalants, chômeurs, certains ont bien l'envie de sortir de cet état dans lequel ils se trouvent, mais il y a tout de même quelques pesanteurs qui les freinent pour décoller.

La première, c'est celle de la formation en termes des séminaires et ateliers de montage des projets économiques et la seconde, c'est celle de connaître à quelle porte frapper dans un premier temps pour arracher un financement proportionné si et seulement si le projet a été bien monté par des spécialistes ayant mesuré tous les paramètres qui entrent en ligne de compte.

Ainsi donc, la jeunesse en chômage ou à la recherche d'emplois, ce n'est pas seulement l'affaire des départements chargés de la Jeunesse ou de l'Éducation, car la problématique de la jeunesse est transversale, au carrefour de plusieurs départements ministériels.

Et parmi eux, il y a ceux chargés de l'Économie, du Plan voire même des Finances qui regorgent d'éminents économistes capables d'œuvrer aux côtés des jeunes pour les aider à monter un projet économique.

Nous souhaitons l'implication des économistes car monter un projet économique n'est pas donné à tout le monde. Un projet a des buts sociaux bien définis avec des objectifs clairs pour produire les résultats escomptés.

Le but essentiel étant des pistes de solution pour endiguer la pauvreté qui gagne des jeunes et/ou certaines couches de la société. Cela devrait donc conduire, comme le disait à juste titre le philosophe américain John Dewey, à une analyse préalable des besoins.

Les objectifs des projets devant être réalisables, il faut donc une prise en compte non seulement des exigences, mais aussi des ressources financières et humaines.

Enfin, la conduite d'un projet nécessite un travail en équipe, parfois l'implication de divers partenaires et acteurs. Des jeunes porteurs de bonnes idées pouvant générer des emplois ne sont donc pas toujours de bons monteurs des projets économiques. L'assistance des spécialistes est ainsi requise.