Burundi: Crimes présumés - Les présidents ougandais et tanzanien opposés à l'enquête de la CPI

La CPI estime que les violences qui ont accompagné cette crise ont engendré au moins 1 200 morts, la détention illégale de milliers de personnes et la torture de milliers d'autres, des centaines de disparitions ainsi que le déplacement de plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017.

Cette autorisation concerne « le meurtre et la tentative de meurtre, l'emprisonnement ou la privation grave de liberté, la torture, le viol, la disparition forcée et la persécution ».

Le président Magufuli de Tanzanie, justifiant leur osition, a souligné le 11 novembre, que « cette décision compromet les efforts déployés par la Communauté d'Afrique de l'est (EAC), qui a mis en place un comité chargé d'aider à la résolution du conflit burundais, sous la direction du président Yoweri Museveni et de l'ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa ».

