Afrique: Les Etats-Unis engagés dans la lutte contre le terrorisme

Jusqu'ici, plus des 3/4 de l'aide américaine à l'Afrique sont affectés à des programmes de santé, notamment la lutte contre le sida. Ces programmes risquent d'être remis en question par le processus en cours, renforçant l'approche "militarisée" et limitant l"empreinte légère".

Une évolution également observable en Somalie, où les Etats-Unis ont quadruplé le nombre de leur soldats, un effectif qui a atteint 400 hommes. On peut aussi constater l'intensification des frappes et raids en Libye et en Somalie, soit 500 frappes en Libye, une douzaine de raids en Somalie. Pour les Américains, les conditions de terrain ont changé et la politique du pays a évolué. Au vu des déclarations récentes du secrétaire à la défense, James Mattis, suite à l'affaire du Niger, "le focus africain du contre-terrorisme américain" pourrait s'accentuer.

Washington découvrait, avec la mort de 4 de ses soldats, l'ampleur du terrorisme au Niger. Ce pays compte 800 soldats américains ( la 2e base la plus importante hors Djibouti) et plusieurs bases sur son sol, dont une base américaine en construction pour l'accueil des drones. Le débat en cours est de savoir s'il faut armer les soldats américains, à la demande du Niger. Cette présence serait liée à l'alourdissement de l'empreinte américaine depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche.

L'autre foyer de menace, c'est l'Afrique du nord et de l'ouest, en particulier le Sahel où Washington agit en soutien de l'opération française Barkhane et la Libye, en intervenant directement depuis l'été 2016.

Aujourd'hui, ils seraient quatre fois plus, selon les experts. Pour les Etats-Unis, la priorité en Afrique est la Somalie et leurs shebab, identifiés par Africom comme la menace principale visant les intérêts américains.

Aujourd'hui, les Etats-Unis comptent environ 6 000 soldats en Afrique, donc 4 000 sur la base de Djibouti. Leur rôle premier est d'appuyer, former et assister les forces locales - éviter le traumatisme de Mogadiscio en 1993 sous Clinton. Le slogan étant "solutions africaines aux problèmes africains".

