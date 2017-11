Sénégal: Echanges sur les «défis sécuritaires actuels en Afrique - pour des solutions intégrées»

La quatrième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi 13 novembre à Dakar. Durant deux jours (les 13 et 14 novembre), les participants venus de tous les horizons vont échanger et proposer des réponses adaptées aux défis auxquels le continent doit faire face, dans un contexte actuel marqué par la menace terroriste, le jihadisme et l'extrémisme violent.

Le Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio accueillera les panélistes qui débattront sur le thème: «Défis sécuritaires actuels en Afrique: pour des solutions intégrées», informe un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

A l'origine de ce forum, créé à Paris en 2013, les Chefs d'Etat africains et français avaient décidé d'approfondir la réflexion dans un cadre informel et avaient ainsi pris des engagements et formuler des recommandations. Et «le rendez-vous annuel à Dakar a pour vocation de contribuer au renforcement de la Paix et de la Sécurité en Afrique.» Ce quatrième Forum de Dakar a pour objectifs de «contribuer à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, dans une approche locale, nationale, régionale et internationale.»

Mieux, «il s'agit aussi de favoriser le développement de solutions intégrées face aux mutations sécuritaires liées aux migrations africaines, aux crises humanitaires et environnementales, et au développement du numérique et de réfléchir aux stratégies d'implication du secteur privé dans les questions de sécurité pour le développement», précise la source. En outre, l'objectif spécifique du Forum c'est de «renforcer le dialogue informel entre experts, société civile, autorités politiques et militaires et partenaires internationaux sur les questions de paix et de sécurité.»

Environ 700 participants, acteurs régionaux et internationaux au plus haut niveau, notamment des autorités politiques et militaires, experts et universitaires, diplomates, représentants d'organisations internationales, de la société civile et du secteur privé, sont attendus à Dakar, les 13 et 14 novembre 2017. Déjà les présidents Paul Kagamé du Rwanda, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, accueillis hier par leur homologue sénégalais Macky Sall, et le Premier ministre tchadiens reçus par Mahammed Boun Abdallah Dionne, entre autres autorités politiques au sommet, sont dans nos murs.

Parmi les résultats attendus, des solutions efficientes et intégrée pour faire face à l'extrémisme violent et au terrorisme. Ce quatrième Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique est organisé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE), avec l'appui de nombreux partenaires. Il bénéficiera des prestations du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) du Sénégal et de la Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique (CEIS).