Sénégal: Cheikh Bamba Dieye - «Khalifa Sall refusera de les recevoir»

La deuxième possibilité qui s'offre à la commission ad hoc est, selon le Secrétaire général du Fsd/Bj, de décider d'entendre Khalifa Sall au niveau de l'Assemblée nationale. Sur ce point, il pense que c'est une «monstruosité» que ladite commission veuille attendre «confortablement» à l'Assemblée nationale et demande à l'administration pénitentiaire de «menotter Khalifa Sall et de le drainer jusqu'à l'Assemblée nationale». Ce qui serait, à son avis, un reniement des droits du député-maire.

La Commission ad hoc, mise en place par l'Assemblée nationale pour entendre le député-maire Khalifa Sall sur la levée de son immunité parlementaire aura d'énormes problèmes pour exercer sa tâche. Cette mise en garde est du député non-inscrit de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal (Mts), Cheikh Bamba Dieye sur les ondes de la radio Sud Fm, le dimanche 12 novembre dernier. Invité à l'émission politique Objection de la radio privée, Cheikh Bamba Dieye s'est prononcé sur les possibilités qui s'offrent à ladite commission pour auditionner le maire de la ville de Dakar, en prison depuis plus de 7 mois, dans le cadre de la caisse d'avance de sa municipalité. Tout d'abord, il estime que les 11 membres de la commission ad hoc peuvent décider de se rendre en prison pour l'entendre. Une procédure qui ne passera pas, à son avis, dans la mesure où «Khalifa Sall refusera de les recevoir». Parce que, pour lui, Khalifa Sall ne peut pas être en prison et se faire entendre par ses collègues qui jouissent des mêmes libertés, des mêmes prérogatives et des mêmes droits que lui et qui de surcroit, «sont libres de venir l'interroger pour lever quelque chose dont il ne bénéficie absolument pas». Puisque, selon lui, au jour d'aujourd'hui «il est en prison et son immunité parlementaire est niée».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.