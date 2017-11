Sénégal: Stratégies d'animation en perspective de la présidentielle de 2019 - Les femmes aperistes de bounkiling entrent dans la danse

Une coordination des femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Bounkiling est née avant-hier, samedi 11 novembre, à Madina Wandifa. L'instance se veut un cadre de mobilisation à la base pour élaborer des stratégies de redynamisation en vue de la présidentielle de 2019 et de donner un second mandat au président Macky Sall. Ces femmes sont créditées du soutien du député maire Malang Sény Faty et de nombreux autres responsables des contrées du Nord Sédhiou.

La présidentielle de 2019 est au cœur des préoccupations des femmes du département de Bounkiling, membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Avant-hier samedi, à Madina Wandifa, elles ont installé un bureau de la coordination départementale consensuellement admis, dit-on, dans l'optique de dégager des stratégies à la base afin de contribuer de façon significative à la réélection de leur mentor, le président Macky Sall. « Nous, femmes du département de Bounkiling, avons jugé nécessaire de mettre en place une structure qui nous est propre pour mieux préparer le terrain aux échéances de la présidentielle de 2019. Notre ambition, c'est de ré élire le président Macky Sall dès le premier tour et lui permettre d'achever ses chantiers pour le Sénégal. Nous sommes réconfortées par l'accompagnement du député maire Malang Sény Faty », a expliqué Mme Khardiata Dione, conseillère municipale à Madina Wandifa et présidente de la toute nouvelle coordination des femmes de la mouvance présidentielle de Bounkiling.

Pour autant, ces femmes manifestement engagées dans le champ politique sollicitent un accompagnement technique et financier pour barrer la route à la pauvreté. « Nous sommes des femmes engagées et voulons également gagner notre vie à la sueur de notre front et pour cela nous avons juste besoin d'un accompagnement en formation qualifiante et en ligne de financement. Je suis sûre que nous allons en même temps lutter contre la pauvreté et disposer d'arguments à mener à bien la campagne présidentielle », a ajouté la présidente Khardiata Dione.

Mme Ndiaye Aminata Faye qui a conduit la délégation des femmes venue de Dakar prêter main forte à leurs camarades de Bounkiling exhorte à l'unité pour la conquête du succès : « le premier défi pour vous, c'est d'assurer l'unité en votre sein derrière le député maire Malang Sény Faty. Il en est de même pour les hommes car l'unité fait la force. Le président Macky Sall est très attentif à la cause de la femme, pas seulement celles de la mouvance présidentielle mais de tout le Sénégal. La formation et les financements, c'est bien possible et nous allons y travailler » rassure -t-elle. Ces femmes du département de Bounkiling bénéficient du soutien et de l'accompagnement du député maire de Madina Wandifa Malang Sény Faty, de Dr Sadia Faty, membre du Conseil économique, social et environnemental, de Mamading Diédhiou, 1er vice-président du Conseil départemental de Bounkiling, des maires et de nombreux autres responsables politiques des contrées du Sonkodou, du Kabada/Dator et du Fogny.