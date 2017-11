Sénégal: Matar Ba ministre des sports - «Nous remercions les Lions de nous avoir libéré de la pression»

Matar Ba a soutenu que les Lions ont libéré les Sénégalais d'une pression avec la qualification à la Coupe du monde de Russie 2018, obtenue vendredi 10 novembre, à Polokwane (Afrique du Sud). A l'accueil triomphal réservé samedi à l'équipe nationale, le ministre des Sports estime que le travail va continuer afin de créer les conditions possibles permettant à l'équipe nationale d'aller de l'avant.

Matar Ba tient la qualification du Sénégal à la Coupe du monde de Russie 2018 décrochée vendredi 10 novembre, à Polokwane (Afrique du Sud) comme une libération. «Nous remercions tout le peuple sénégalais, nous remercions Aliou Cissé pour ce joli travail.Nous remercions les Lions de nous avoir libéré de la pression avec cette qualification et de ne penser à rien d'autre que le foot », déclaré le ministre des Sports, samedi à l'accueil triomphal réservé à l'équipe nationale. «Mais le chef de l'Etat a donné toutes les instructions.

L'Etat du Sénégal est là pour créer des conditions qui permettent à nos Lions d'être dans d'excellentes conditions de travail et de participation. Si on prend tous ces éléments, ça nous montre que c'est une mayonnaise qui tient. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être satisfait et fier. Le peuple Sénégalais est fier du travail et nous somme tous derrière l'équipe nationale», a-t-il ajouté avant de relever cette maîtrise réussie autour de l'organisation de l'équipe nationale

«La qualification et le développement, c'est pour le peuple sénégalais et les résultats sont là. Ce sont des résultats positifs. On a maitrisé l'organisation et la participation de nos équipes nationales. Il y a eu des temps où on avait des détails, des ratés, des impaires dans l'équipe nationale», note t-il. Matar Ba indique que le travail devra se poursuivre afin de permettre aux Lions du football d'aller de l'avant et d'être plus compétitifs. «Le travail ne sera jamais parfait. Nous allons continuer à travailler avec qui de droit et créer des conditions possibles permettant à notre équipe nationale d'aller de l'avant et d'être beaucoup plus compétitive. Je pense que le sport va nous servir de leçon. Nous devons être ensemble pour faire de notre pays un pays émergent. Il faudrait qu'on ne se trompe pas d'objectif. Il y a des moments où il faut oublier, s'oublier pour réussir», soutient-il tout en notant l'attention que Président de la République Macky Sall porte aux rencontres de l'équipe nationale.

« Le chef de l'Etat a suivi le match comme tout le monde. C'est pour cela que je dis-nous avons de la chance d'avoir un président sportif qui vit du sport comme nous. Il a suivi le match en toute pression comme tout sportif qui suit le match et a cru à la qualification comme nous tous. Il est très fier de cette qualification. Ce qui est malheureux est que le Président de la République ne puisse pas assister à au dernier match contre l'Afrique du Sud de ce mardi 14 novembre. Car il a un calendrier international qui le pousse à voyager ce mardi matin. Les Sénégalais avaient envie de le voir au stade mais il va recevoir les Lions avant leur match du mardi physiquement ou pas. Il sera toujours parmi nous», confie t-il.

Les Lions à leur retour de Polokwane

Idrissa Gana Guéye : «On est super content»

«Ça me fait plaisir de voir tout le peuple se mobiliser et venir nous soutenir aujourd'hui On a fait ce qu'il fallait faire en Afrique du sud pour venir fêter avec notre peuple, la victoire. On veut juste la fêter avec notre peuple et leur remercier du soutien qu'ils nous ont apporté durant tout au long de cette qualification. Vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la qualification. On est super content aujourd'hui.

Pape Alioune Ndiaye : «On ne peut pas décrire tout le bonheur qu'on ressent »

« C'est une grande fierté de voir nos supporters nous attendre aujourd'hui à l'aéroport, c'est aussi une grande fierté de retourner à la Coupe du monde. Je pense qu'aujourd'hui on a rien à dire juste qu'on est trop content. Car on ne peut pas décrire tout le bonheur qu'on ressent au fond de nous aujourd'hui ? Nous disons un grand merci à nos supporters ici présent et tout le peuple sénégalais »

Khadim Ndiaye : «Le chemin n'a pas été du tout facile»

«Cette qualification c'est pour le Sénégal. Car si on a aujourd'hui du courage de la force et tout, c'est à cause du Sénégal et de la confiance que le peuple sénégalais nous a accordé. Le chemin n'a pas été du tout facile parce qu'il y a eu des Sénégalais qui ont mis des pierres sur nos roues et on a dit que nous aurons pas cette qualification. Mais Dieu merci ;ils n'ont pas pu y arriver. Un grand merci au peuple sénégalais

Moussa Konaté : «L'essentiel était de faire qualifier l'équipe nationale»

« C'est une grande fierté de retourner à la Coupe du monde. Grand merci au peuple sénégalais ! On connaît le contexte africain il n'est jamais facile. Mais on peut dire aujourd'hui que l'essentiel était de faire qualifier l'équipe nationale sénégalais a été fait. Juste un merci à toute la population du Sénégal »

Issa Laye Diop Président du comité des supporters du «12eme Gaindé » : «Nos braves Lions ont réussi le pari»

« Un sentiment de bonheur et de satisfaction morale pour avoir accompli une mission qui consistait à accompagner le Sénégal dans tous ses combats. Nos braves Lions ont réussi le pari. Ils nous ont gratifié d'un grand spectacle Nous disons aussi merci au peuple sénégalais. Bravo à Aliou Cissé qui a abattu un excellent travail

Mais c'est le début du commencement d'une communion qui va se fêter ce mardi au stade Léopold Sédar Senghor. Nous appelons à la mobilisation de tous ce mardi au Stade. Ce sera une manière d'encourager et de dire merci à nos braves Lions, à la fédération et au peuple Sénégalais. Le mot d'ordre est que tout le monde s'habille en blanc la couleur de la paix. Pour cela, on mobilise 60 mille drapelets pour faire un supporter un drapelet. C'est une manière de dire que nous sommes fier d'être sénégalais ».

Thiam 12eme Gaindé : «Nos joueurs ont donné toutes leurs forces pour la qualification»

Cette qualification me rappel 2002, ce jour-là l'aéroport était rempli avec une belle qualification et cette deuxième fois de qualification pour la mondial 2018,on n'a pas célébré comme nos amis de l'allez Casa, parce que ça coïncide avec la mort du cheikh Ibrahima Niass qui avait prié pour notre qualification et tout.Moi Issa Diop avec la délégation et il a prié pour nous pour nos deux buts et il n'est plus. Le message que je lance au lion est qu'ils n'ont qu'à se comporter comme ceux de 2002, ils étaient venus pour gagner et chacun d'entre eux avait une équipe en premier division à l'étranger jouer dans les autres pays ne veut pas dire qu'on n'aime pas le pays, nos joueurs ont donné toutes leurs forces pour la qualification on est prêt pour les accompagner. Je ne connais que Kara au niveau des joueurs avec tous mes meilleurs souhaits on a critiqué Aliou Cissé, mais il ne peut manquer de critique et tout, il les a dessus parce qu'il a réussi à sa promesse de qualification de l'équipe du Sénégal et pour cela je lui présente toutes mes félicitations, je déplore le cas de la presse qui n'a pas évoqué les supporters tout en sachant que l'on fait partie du jeu mes remerciements à toute la presse.