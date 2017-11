Sénégal: Légalisation de la médecine traditionnelle - «Nous dégageons toute responsabilité face à ce crime rampant intente contre le peuple sénégalais»

Le projet de loi sur la médecine traditionnelle est inscrit à la présente session de l'Assemblée nationale, fait savoir l'inter-ordre des professionnels de la santé.

En point de presse, samedi dernier à Dakar, il a demandé tout simplement le retrait dudit projet de loi du circuit, non sans dégager «toute responsabilité face à ce crime rampant intenté contre le peuple sénégalais». Toutefois, il propose «la mise en place d'un Cadre de concertation de tous les acteurs de la santé qui pourra, in fine, permettre l'élaboration d'un texte qui concilie rigueur et progrès scientifique avec la sauvegarde de la santé publique».

La légalisation de la médecine traditionnelle est toujours à l'ordre du jour. Inscrit à la présente session de l'Assemblée nationale, selon l'inter-ordre des professionnels de la santé, le projet de loi sur la médecine traditionnelle risque d'être adopté cette année. Cette institution pense que «cette légalisation, si elle s'opère, risque d'entrainer la désarticulation totale de notre système de santé et va entacher de façon significative sa fiabilité et sa crédibilité, alors que le système du Sénégal constitue actuellement, à travers son histoire, une référence dans la sous région, en Afrique et dans le monde», a déclaré son président, le docteur Ka, samedi dernier lors d'un point de presse sur la question.

Pour l'inter-ordre, il ne s'agit pas, pour eux, encore une fois, d'opposer la médecine et la médecine traditionnelle, encore moins de rejeter cette dernière, mais plutôt de créer les conditions d'une favorisation des pratiques traditionnelles positives qu'il faut encadrer et réglementer par des dispositions législatives sérieuses allant dans le sens de la sauvegarde de la santé publique. A ce sujet, l'inter-ordre a estimé qu'on ne peut pas occulter leurs avis. Face à cette situation qui prend de l'ampleur, l'inter-ordre en appelle «à la conscience et à la responsabilité du président de la République, de l'Assemblée nationale mais aussi du ministre de la Santé et de l'Action sociale afin que ce projet soit retiré du circuit.»

Toutefois, il propose «la mise en place d'un Cadre de concertation de tous les acteurs de la santé qui pourra, in fine, permettre l'élaboration d'un texte qui concilie rigueur et progrès scientifique avec la sauvegarde de la santé publique». A défaut de la prise en charge de ses préoccupations, l'inter-ordre des professionnel de la santé n'exclut pas d'user de tous les moyens que lui offrent les lois du pays afin d'empêcher que le projet passe à l'Assemblée nationale. «Nous allons nous battre pour empêcher qu'un tel scénario catastrophe n'advienne. Et ceci dans l'intérêt supérieur de la santé de nos vaillantes populations», a soutenu docteur Ka. Et de poursuivre: «nous dégageons toute notre responsabilité face à ce crime rampant intenté contre le peuple sénégalais».

Rappelons que depuis l'annonce de la légalisation de la médecine traditionnelle, l'inter-ordre en est au 2ème point de presse sur la question de la médecine traditionnelle après celui tenu au mois de juin. Et, malgré l'alerte auprès des autorités concernées, la question reste entière.