Madagascar: Service financier - Un compte épargne sur mobile

Le service de mobile money de Telma vient de lancer un nouveau service. Pour obtenir une avance et épargner depuis un simple téléphone.

L'utilisation de mobile money connait une grande révolution. Elle ne se limite plus à un simple dépôt ou retrait d'argent. Maintenant, elle est devenue une véritable banque mobile en proposant de nombreux services financiers. C'est le cas par exemple de MVola. Les utilisateurs de ce service mobile money de Telma peuvent désormais bénéficier d'une offre « Avance », ou encore d'une « épargne », comme le proposent les établissements bancaires.

« MVola Avance permet de disposer d'une avance d'argent immédiate à tout moment 24h/7j, partout à Madagascar, sans se déplacer. Chaque jour, nous innovons en apportant de nouveaux services pour tous les Malgaches. Cette offre est un petit coup de pouce simple qui aide nos clients à réaliser leurs rêves », a déclaré Matthieu Macé, administrateur général de Mvola mardi lors du lancement de l'offre.

Pour bénéficier de ce service, il faut tout d'abord demander son éligibilité et connaître le montant pour lequel on est éligible. D'après les explications recueillies sur place, il n'est pas nécessaire de se rendre dans une agence ou de fournir une tonne de papiers administratifs ou encore d'attendre l'issue de son étude de dossier. Toutes les démarches se font depuis son téléphone portable et instantanément.

Interconnexion

L'avance proposée varie entre 1000 ariary et 500 000 ariary et devrait être remboursée dans les trente prochains jours. Le montant des frais est de 9%. En ce qui concerne l'épargne, le montant minimum est de 100 ariary. Quand au taux de rémunération, il est de 2% par an, selon le responsable.

La proposition de cette offre est la suite logique du partenariat entre la BNI Madagascar et Mvola. La banque se porte garant financier du service. Les deux filiales de Axian Group étaient aussi les premiers à se lancer dans le tout nouveau service, le Bank to Wallet et Wallet to Bank. C'est un système d'interconnexion entre le portefeuille électronique et le compte bancaire permettant d'effectuer des opérations de virement entre les deux comptes dans les deux sens.