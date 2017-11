Burkina Faso: Dossier Norbert Zongo - Le FILEP lance un appel de Sapouy contre l'impunité

A la faveur de la clôture des activités de la VIIe édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse (FILEP), les participants se sont recueillis, ce samedi 11 novembre 2017 sur le lieu de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses trois compagnons.

A l'occasion, un appel historique contre l'impunité a été lancé à l'endroit des autorités judiciaires, administratives et du peuple Burkinabè.

Les participants à la VIIe édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse (FILEP), appellent l'Etat Burkinabè à tout mettre en œuvre pour une diligence dans la procédure judiciaire afin que François Compaoré, principal inculpé dans le dossier Norbert Zongo, soit extradé au Burkina Faso. Ils ont aussi appelé la justice burkinabè à se réconcilier avec son peuple et la marche de l'histoire, car, elle bénéficie aujourd'hui d'un cadre juridique et économique favorable à son indépendance grâce au sacrifice dû à l'insurrection populaire de 2014.

A l'endroit du peuple burkinabè, de la presse, des défenseurs des droits de l'homme, les participants à cette VIIe édition du FILEP les ont exhortés à maintenir la pression pour la lumière et la justice pour Norbert Zongo et ses trois compagnons. C'est la substance du message livré par leur représentant, le journaliste nigérien Albert Saybou qui a, d'abord, planté le décor par un rappel des faits, des luttes engagées depuis 19 ans d'impunité dans cette affaire.

Les différents intervenants à la tribune ont rendu un vibrant hommage à cet émérite journaliste d'investigation, Norbert Zongo. Ils ont tous réclamé vérité et justice pour lui et ses trois compagnons. L'émotion était grande quand Bitiou Germain Nama, un des membres de la commission d'enquête sur l'assassinat de Norbert Zongo et de ses trois compagnons, a fait la reconstitution des faits qui se sont déroulés le 13 décembre 1998 à « Vrhey » localité située à 7 km de Sapouy sur l'axe Ouagadougou-Léo.

Ce fut une scène insoutenable pour les personnes au cœur sensible. Le président de la commission d'enquête d'alors, Kassoum Kambou a, pour sa part, décrit les difficiles conditions de travail de son équipe. Il a aussi regretté le fait que leur rapport soit considéré comme un simple procès-verbal de police à transmettre à un juge d'instruction. L'avocat de la famille Zongo, maître Bénéwendé Stanislas Sankara a rappelé à l'assistance les différentes étapes de l'évolution du dossier. Il a aussi réaffirmé son engagement pour la vérité et la justice sur ce crime crapuleux de Sapouy.

Maître Bénéwendé a terminé ses propos par une exhortation à la mobilisation et à un engagement afin de poursuivre la lutte. Au nom de la famille Zongo, le fils aîné de Norbert Zongo, Gui Zongo a, pour sa part, remercié les journalistes et tous les défenseurs des droits de l'homme pour le combat qu'ils mènent pour la perpétuation de la mémoire et de l'œuvre de son père.

Afin de marquer les esprits sur l'engagement du journaliste Norbert Zongo, Safiatou Ouédraogo de la radio Ouaga FM a lu l'éditorial de l'indépendant spécial anniversaire du 2 juin 1994 intitulé « Tempête sous un crâne ». Les visiteurs du jour se sont quittés en scandant les slogans : « Vive la liberté d'expression » ; « Justice pour Norbert Zongo et ses trois compagnons ».