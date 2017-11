Burkina Faso: VIe édition du Prix burkinabè de la qualité - "Le diamant" octroyé à Coris bank international

L'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a organisé la VIe édition du Prix burkinabè de la qualité, le vendredi 10 novembre 2017 à Bobo-Dioulasso.

A l'occasion, Coris bank international s'en est sortie avec le « Prix d'excellence dans la qualité », encore appelé « Prix diamant » décerné par le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré.

Les rideaux sont tombés sur la 27e édition des Journées nationales de la qualité, le vendredi 10 novembre 2017 à Bobo-Dioulasso. En marge de ces journées, organisées du 7 au 10 novembre dernier, s'est tenue la VIe édition du Prix burkinabè de la qualité (PBQ). Cette cérémonie de récompense s'est déroulée sous le patronage du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Elle est le fruit de la collaboration entre l'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) et l'Association burkinabè pour le management et la qualité (ABMAQ).

Pour l'édition 2017, onze entreprises étaient en lice dans trois catégories (A, B, C). La catégorie A regroupe les entreprises employant plus de cent personnes, la catégorie B, celles qui emploient entre vingt et cent personnes et la catégorie C, moins de vingt personnes. Le « Prix d'excellence dans la qualité » encore appelé « Prix diamant » de l'ABNORM, a été remporté par Coris bank international. Un trophée que le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré (qui ne s'est pas exprimé à l'occasion), a remis au représentant de la banque.

En droite ligne du PNDES

Le directeur général de Coris bank international, Diakarya Ouattara a exprimé sa joie. « Coris bank a estimé que la seule voie qui mêne à l'excellence et à la performance, c'est de s'engager sur un management qui est adossé à la culture de la qualité », a-t-il indiqué. D'autres entreprises ont également été primées pour s'être illustrées dans la qualité et dans la productivité. De même, des prix spéciaux ont été attribués. A en croire le président du conseil d'administration de l'ABNORM, Marcel Sinka, « le prix burkinabè de la qualité est un concours organisé pour récompenser et encourager les performances des entreprises régulièrement installées au Burkina Faso et qui se sont illustrées dans la production des produits et services de qualité remarquable ». Selon le président du Conseil d'administration de l'ABNORM, Marcel Sinka, le prix burkinabè de la qualité participera de façon efficace à l'atteinte des objectifs visés par l'axe 3 du Plan national de développement économique et social (PNDES), à savoir « dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois ». Selon M. Sinka, l'évaluation des entreprises a été faite sur la base des critères issus des normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Ces critères sont les suivants : ISO 9001 sur les exigences du système de management de la qualité, ISO 9004 sur l'amélioration des performances, ISO 26000 sur la responsabilité sociétale.

Perpétuer le prix

Le directeur général de l'ABNORM, Issaka Zoungrana, a fait savoir que sa structure est amenée à perpétuer ce prix qui contribue à rendre plus performants les organismes publics et privés. D'où l'institutionnalisation de cet événement depuis le mois d'avril 2017, a-t-il souligné. Le décernement du prix burkinabè de la qualité est une invite aux entreprises à mettre à la disposition des consommateurs, des produits de qualité et à s'inscrire dans une démarche de qualité. M. Zoungrana a, par ailleurs, exhorté les consommateurs à exiger auprès des entreprises les produits de qualité. Après six éditions, l'ABNORM compte innover davantage et demande aux lauréats de maintenir leurs places en matière de performance et de qualité. « Car une chose est d'être lauréat, mais une autre est de maintenir cette place », a-t-il poursuivi.

Aux entreprises non primées, pour lui, elles n'ont pas démérité, puisqu'il y a un diagnostic qui a été posé. « C'est de voir pourquoi elles n'ont pas été primées et voir comment elles peuvent améliorer la qualité, afin de participer aux éditions prochaines », a fait savoir Issaka Zoungrana. L'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle technique du ministère du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat et la tutelle financière du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de normalisation, d'accréditation, de certification de métrologie, de contrôle et de la promotion de la qualité.

Palmarès des prix

Catégorie A

1- Prix de maîtrise de la qualité : SOGEA-SATOM

2- Prix de l'excellence dans la qualité: Coris bank international

Catégorie B

1- Prix d'engagement dans la qualité : Prime oil

2- Prix de maîtrise de la qualité : Faso Baara

3- Prix de l'excellence dans la qualité : Inno faso

Catégorie C

1- Prix d'engagement dans la qualité : IFRISSE

2- Prix d'encouragement à l'excellence: E. Services

3- Prix de l'excellence : Certification International des Systèmes de Management (CISM)

Prix spéciaux

1- Deux prix spéciaux pour la réalisation du produit : Coris bank international, Inno Faso

2- Prix spécial pour le leadership : Coris bank international

3- Prix du jury pour la performance globale de l'entreprise: Centre national de transfusion sanguine (CNTS)