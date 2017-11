Burkina Faso: Audiences à l'Assemblée nationale - Quatre délégations pour consolider les liens de coopération

Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a accordé des audiences à quatre délégations dans la matinée du vendredi 10 novembre 2017 à Ouagadougou.

Quatre audiences étaient dans l'agenda du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, le vendredi 10 novembre 2017. Reçu en premier par le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé, le directeur de l'institut danois des partis politiques et de la démocratie, Rasmus Helveg Petersen a parlé de la mission de coopération qu'il souhaite promouvoir entre les parlements burkinabè et danois. « Nous sommes venus rendre compte des échanges que nous avons eus avec des partis politiques burkinabè et de la possibilité de mettre en place, aux pays des Hommes intègres, une plateforme de dialogue entre les différents partis politiques. », a-t-il ajouté.

L'institut danois des partis politiques et de la démocratie a été mis en place par « neuf partis politiques » danois et vise à « favoriser le dialogue interpartis. » Le président de la chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki, est, quant à lui, venu réaffirmer «l'amitié et la fraternité » du peuple marocain à l'égard du peuple burkinabè et « esquisser des perspectives de coopération » entre les deux institutions. Pour lui, nous vivons dans un monde perturbé où les parlements nationaux sont fortement interpelés pour consolider la paix et la stabilité. «Et pour ce faire nous avons décidé de faire de nos institutions parlementaires des institutions de proximité, d'écoute et ouvertes. » a-t-il précisé.

A la suite de la chambre des représentants du Maroc, Alassane Bala Sakandé a reçu le président de l'Assemblée nationale du Soudan. Pour son vice-président Ahmed Mohamed Eltejani qui s'est exprimé à la sortie de l'audience, il a été question de relations bilatérales entre les deux pays. Spécifiquement, les deux hommes ont échangé sur la façon « d'harmoniser les visions » des deux pays au niveau des autres parlements et aussi de la manière de se « soutenir mutuellement » sur des questions internationales. C'est le vice-président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie, Abismail Mohamed, qui a bouclé la série d'échanges avec le président de l'Assemblée nationale burkinabè.

Abismail Mohamed a dit être venu féliciter le président de l'Assemblée nationale pour son élection et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation qui était à Ouagadougou pour prendre part à la 71e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA). « Nous avons aussi abordé les relations parlementaires entre l'Algérie et le Burkina Faso qui renferment beaucoup d'opportunités. », a-t-il ajouté. Pour lui, ce sont des « relations historiques » qui lient les deux pays.