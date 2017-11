Burkina Faso: Nuit des TIC 2017 - Hommages et reconnaissances aux pionniers

La Semaine nationale de l'internet et des TIC (SNI) a refermé ses portes, le samedi 11 novembre 2017, au cours d'une soirée de gala dénommée «Nuit des TIC».

La Nuit des TIC 2017 a été un tremplin pour célébrer et promouvoir l'excellence au sein des acteurs du domaine des technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso. 150 inscrits ont rivalisé d'ingéniosité dans quatre catégories (hackathon, génie logiciel, sites web d'exposition et stands) pour séduire le jury. Présidé par la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), Mme Marguerite Ouédraogo/ Bonané, le jury officiel, composé de huit membres, était chargé d'apprécier les différents rapports et dossiers des candidats. 105 sites web ont retenu l'attention des jurés.

Au final, treize d'entre eux ont convaincu le jury. Des prix d'honneur ont été décernés à une dizaine de personnalités, de diplomates, de pionniers des TIC et des institutions pour leur engagement dans la promotion de l'économie numérique. Au total, quatorze prix officiels ont récompensé les meilleurs sites web, meilleurs stands, les trois premiers au marathon de développement, hachathon et au génie logiciel. Les lots sont composés d'une attestation, d'une médaille et d'un trophée, le Gambré d'or, d'argent ou de bronze selon le rang. Des prix spéciaux et des bons de formation ont été aussi octroyés à des acteurs méritants.

La Société nationale des postes (SONAPOST) s'est particulièrement illustrée en raflant deux prix par l'entremise de deux pionniers. Il s'agit de Elysée Somé et de Laurent Bonkoungou ayant été les premiers à utiliser l'outil informatique entre 1988 et 1992. La première informaticienne du pays, Alphonsine Françoise / Koné Ilboudo, a été distinguée au cours de la nuit des TIC 2017. L'académie de la police a aussi décroché deux distinctions.

A l'issue de la remise des prix, la ministre du Développement de l'Economie numérique et des Postes, Hadja Fatimata Ouattara/Sanon a déclaré que seuls les meilleurs sites ont été retenus, recherche d'excellence oblige. Elle a expliqué, en outre, que pendant la semaine, l'engouement autour de l'internet a été créé. Elle a réaffirmé la vulgarisation et l'appropriation des TIC qui sont autant d'outils innovants à mettre au service du développement et de la construction de la société. Le ministre en charge de l'économie numérique s'est dit satisfaite des résultats obtenus puisqu'elle n'imaginait pas que des ingénieurs burkinabè pouvaient construire des applications aussi sophistiquées.

Cette nuit des TIC a tenu toutes ses promesses. Des artistes comme Amity Meria, Don Sharp de Batoro, Tiness, Imilo le Chanceux, Gérard ont tenu le public en haleine. C'est dans une ambiance festive que les acteurs des TIC se sont donné rendez-vous pour la XIVe édition de la SNI en 2018.

Palmarès de la XIIIe nuit des TIC par categorie

Catégorie génie logiciel

1- Rouamba Mahamadi pour son logiciel NASBOT, Gambré d'or

2- Salifou Kindo pour son logiciel YIKISHOP, Gambré d'argent

3- Banao Ahmed pour son logiciel SIRA WEBSCHOOL, Gambré de bronze

Catégorie hackathon par équipe

1- Winner pour l'application Winner 226, Gambré d'or

2- Béogolab pour la solution de géolocalisation Cyclope, Gambré d'argent

3- JodTeam pour le logiciel de cryptographique JODCRYP, Gambré de bronze

Catégorie meilleur stand au SITICO

1- Secteur public : Commission de l'informatique et des libertés (CIL)

2- Secteur privé : TICANALYSE (SWAGPAY)

3- OSC : Centre burkinabè de l'économie numérique (CBEN)

Catégorie «meilleurs sites web»

1- Administration : l'Académie de police (www.academiedeploice.bf)

2- Commerce : Faso Store (www.fasostore.com)

3- Organe de presse : TIC Magazine (www.ticmagazine.bf)

4- Education et jeunesse : Beogolab (www.beogolab.org)

5- Datastorelogistics (www.datastorelogistics)

6- Culture, tourisme et artisanat : Yirisuma (www.yirisuma.com)

7- Santé et protection sociale : Cabinet AJFC (www.cabinet-ajfc.org)

8- Organisation de la société civile : Cercle d'éveil (www.cercledeveil.org)

9- Site web portail : info wakat (www.infowakat.net)

10- Service en ligne : Faso Market (www.faso-market.com)

11- Innovation : SWAGPAY (www.swagpay.net)

12- Blog : www.nicoleenparle.wordpress.com

13- Confessionnelle : Monrhema (www.monrhema.com)

14- Institution financière (néant)

SOURCE : CNO SNI 2017

Hommage aux pionniers des TIC au Burkina Faso

La XIIIe nuit des TIC a déroulé le tapis aux acteurs et personnalités qui ont œuvré à l'événement des TIC au Burkina Faso ou qui s'investissent pour l'aboutissement des grands projets du département en charge de l'économie numérique.

1- Le représentant-résident de la Banque mondiale au Burkina, Cheick Kanté, pour son soutien constant aux grands projets TIC de l'Etat (e-Burkina), PRICAO

2- L'ambassadeur du Danemark pour son soutien à la mise en place du G-Cloud

3- L'ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg pour son soutien au projet ADTIC (ex BKF-021)

4- M. Elisée Somé, premier utilisateur de l'outil informatique au service paye de la SONAPOST en 1988

5- Laurent Bounkoungou, ancien DG de la SONAPOST, pour avoir introduit la saisie des opérations en temps réel dans un système centralisé en 1992

6- Dr. Mesmin T. Dandjinou de l'UPB en tant que pionnier dans la formation des informaticiens au Burkina Faso

7- Alphonsine Françoise Koné/Ilboudo, analyste-programmeur depuis 1975, première femme dans le domaine de l'informatique au Burkina Faso

8- Dr. Amadou Nébila Yaro, premier directeur du centre d'enseignement à distance de Ouagadougou (CEDO).

9- Colonel-major Mahamadi Aouba, enseignant d'université en sécurité et audit informatique

10- Le ministre de la Sécurité pour avoir intégré les technologies numériques dans la protection des citoyens et la lutte contre le cyber-crime

SOURCE : CNO SNI 2017