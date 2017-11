Afrique de l'Ouest: Création de microprojets au Nord et au Sahel - 499 jeunes recevront des chèques

Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Laure Zongo, a lancé, le mardi 7 novembre 2017 à Ouahigouya, la remise de chèques aux 499 jeunes retenus dans la région du Nord et du Sahel et aussi à 8 communes urbaines desdites régions.

Lancé en 2016 au Burkina, le projet de Création d'emplois pour les jeunes en situation de post-crise (CREME) est désormais effectif. D'un montant de 241 870 178 F CFA, 210 278 678 de F CFA sont destinés à la subvention de projets de 499 jeunes des régions du Nord et du Sahel et 31 591 500 F CFA pour les 8 communes urbaines des deux régions bénéficiaires, pour la mise en œuvre des activités des Travaux de haute intensité de main- d'œuvre(THIMO).

Le projet CREME a été lancé, le mardi 7 novembre 2017, à Ouahigouya par le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Laure Zongo. Mis en œuvre par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR), il a pour objectif de contribuer au renforcement de l'économie locale par la création d'opportunités d'emplois durables et décents pour les jeunes et le soutien aux moyens d'existence par la réalisation d'infrastructures de prévention et de réduction des risques d'inondations par la méthode THIMO, a expliqué la ministre Zongo.

Elle a fait savoir que le projet se présente comme une réponse adéquate du gouvernement, aux problèmes de vulnérabilité dans les deux régions qui sont les plus vulnérables aux aléas climatiques et aux crises répétées que le Burkina a connu. « Les actions de CREME sont en droite ligne avec le PNDES qui vise également à promouvoir l'emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes », a ajouté Laure Zongo.

Pour joindre l'acte à la parole, la ministre en charge de la femme et celui de la jeunesse, Smaïla Ouédraogo ont remis des chèques à des bénéficiaires des projets. En effet, les subventions allouées aux jeunes vont de 170 000 F CFA à 500 000 F CFA.

Créer au moins 1398 emplois dont 998 permanents

Aux bénéficiaires, Mme Zongo les a invités à faire un bon usage des fonds, afin d'en faire un tremplin pour développer des entreprises durables. « J'espère que la grande majorité d'entre vous deviendront de grands chefs d'entreprise et contribueront en retour à la réduction du chômage et de la pauvreté dans notre pays », a-t-elle souhaité.

Pour montrer que le gouvernement veut atténuer les souffrances des populations, la responsable du département de la femme a révélé que le projet CREME, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la résilience des personnes vulnérables au changement climatique avec l'appui technique et financier du PNUD, du Grand-Duché de Luxemburg et du Japon.

Le directeur-pays du PNUD Burkina Faso, Corneille Agossou, a, au nom des partenaires, félicité le gouvernement burkinabè pour cette initiative. Il a réaffirmé leur volonté à accompagner les autorités burkinabè pour un franc succès du projet CREME, qui selon ses estimations, les subventions accordées aideront à la création d'au moins 1398 emplois dont 998 permanents. « Nous espérons que les infrastructures qui seront réhabilitées et les micro-entreprises qui seront créées dans les 8 communes aideront les bénéficiaires à devenir plus résilients aux effets du chômage grâce à la plus-value qu'apporteront ces initiatives », a-t-il souhaité.

M. Agossou a également insisté sur le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires, afin qu'ils puissent réussir le développement de leurs entreprises. Le maire de la ville Ouahigouya, Basile Ouédraogo, a reçu également un chèque d'environ 3 millions de F CFA pour la mise en œuvre des activités THIMO dans sa ville. Conscient de l'impact du projet pour sa commune, il affirmé que le projet va participer à la lutte contre la pauvreté et le chômage. Les 8 communes bénéficiaires du projet sont Ouahigouya, Titao et Gourcy dans le Nord et Dori, Sebba et Djibo au Sahel.

Le montant des subventions est respectivement réparti comme suit par région : 104 771 653 de F CFA pour le Nord et 105 507 025 de F CFA pour le Sahel pour la création d'entreprises et 16 811 500 et 14 780 000 F CFA pour les activités THIMO. En plus des subventions, un lot de matériel dune valeur de 25 000 000 F CFA a été remis aux communes, le 16 mars 2016.