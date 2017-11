Le Diabète gestationnel est un mal qui affecte les femmes enceintes et dont la fréquence a tendance… Plus »

Dans la catégorie meilleur journalisme d'investigation en presse écrite, le nigérian Emmanuel Maya a convaincu le jury qui lui a attribué la note de 16 sur 20. Il obtient le prix d'excellence dans cette catégorie assortie d'une somme de un million de F CFA et un trophée. Il a aussi décroché le « Sebgo d'or » composé d'un trophée, d'une attestation et d'un million de francs CFA.

Emmanuel Maya du Nigéria et les Burkinabè Habibata Wara et Adjata Kaboré ont séduit leurs jurys respectivement dans la catégorie prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation, prix de la meilleure journaliste burkinabè et le prix du meilleur photographe.

