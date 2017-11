Angola: Le pays a réussi à surmonter des obstacles difficiles

Kinshasa — L'ambassadeur d'Angola en République Démocratique du Congo (RDC), José João Manuel, a déclaré samedi à Kinshasa que l'Angola, en tant que pays libre et indépendant, avait vaincu des périodes tortueuses et réussi à surmonter des obstacles difficiles.

Le diplomate, qui s'exprimait dans le cadre du 42ème anniversaire de l'indépendance de l'Angola, a souligné que les Angolais étaient maintenant impliqués dans la construction d'un nouveau pays démocratique, moderne et prospère où tous les citoyens se retrouvent et vivent en paix.

Devant environ 300 personnes, dont des dirigeants congolais, des diplomates, des parlementaires, des universitaires et des entités religieuses, parmi d'autres invités, José João Manuel, a précisé qu'aujourd'hui, l'Angola connaissait des autres développements et faisait face à de nouveaux défis.

Il a indiqué que la République d'Angola se joint à d'autres pays et salue les autorités congolaises pour avoir pris une mesure fondamentale et décisive de débloquer et surmonter la crise politique actuelle en RDC avec la publication du calendrier électoral.

À cet égard, il a encouragé tous les politiciens congolais et la société civile à respecter et à se conformer aux délais afin que la RDC puisse connaître la paix et la tranquillité si nécessaires au processus de reconstruction et de développement du pays.

Dans son discours, il a également souligné les bonnes et privilégiées relations entre l'Angola et la RDC, basées sur des liens historiques et de consanguinité.