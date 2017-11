Burkina Faso: Situation nationale - Pour l'UPC, Simon Compaoré est «un danger public et un facteur de risée pour notre pays»

Le Diabète gestationnel est un mal qui affecte les femmes enceintes et dont la fréquence a tendance… Plus »

Enfin le SEN s'est offusqué du scandale diplomatique auquel le pouvoir s'est livré en Ethiopie, toute chose ayant contribué à humilier une fois de plus notre pays sur la scène internationale. En plus d'être devenue une « diplomatie de business » au service d'intérêts privés bien connus, notre diplomatie est en train de sombrer dans les profondeurs de l'incompétence.

Toujours au chapitre de la vie nationale, les participants ont échangé sur la démission fracassante de Monsieur Tahirou BARRY du gouvernement, dont les déclarations successives donnent de nos plus hauts dirigeants et de l'action gouvernementale une image désolante.

Pour le SEN, ce monsieur, en plus d'être notoirement incompétent, est un danger public et un facteur de risée pour notre pays. Il exige du Président du Faso son limogeage pur et simple du Gouvernement.

Les membres du SEN ont aussi échangé sur la crise qui prévaut au sein du Conseil municipal de l'arrondissement 3 de Ouagadougou et ont pris des mesures allant dans le sens de soutenir madame le maire et d'éviter la création au sein de cet arrondissement d'une délégation spéciale.

Suite à l'analyse de la requête de Monsieur TRAORE Tahirou, précédemment responsable de la section UPC de la Léraba, le SEN a décidé de proposer au Bureau Politique national (BPN) la levée de la sanction qui lui avait été infligée, et ce pour faute non avérée.

«Les membres du Secrétariat Exécutif National de l'Union pour le Progrès et le Changement (SEN/UPC) se sont réunis à Ouagadougou en session ordinaire le samedi 11 novembre 2017 sous la présidence effective de Monsieur Zéphirin DIABRE, Président du SEN, Président du parti. Les échanges ont porté sur la vie du parti et la situation socio-politique nationale.

