Afrique: Ouverture du 4e Forum paix et sécurité à Dakar

Ibrahim Boubacar Keïta, qui appelle à un grand rassemblement pour lutter contre le terrorisme. Les chefs d'Etat vont maintenant rester sur scène et débattre, car c'est le but de ce Forum paix et sécurité à Dakar. Se parler, les yeux dans les yeux, se dire la vérité.

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, également présent pour cette cérémonie d'ouverture, attend toujours son discours. Son aide de camp ne l'ayant pas apporté, il a improvisé et il a lancé cet appel : nous devons être solidaires pour lutter contre le terrorisme et les trafics, notamment de drogue.

Il faut une sécurité intégrée, a indiqué la ministre : « La France n'abandonne pas ses partenaires et continuera à encourager et à aider toutes les actions positives pour la paix en Afrique.

