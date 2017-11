Burkina Faso: Burkina-Ethiopie - «L'ambassadeur n'a jamais été l'objet d'un quelconque refoulement»

Le Diabète gestationnel est un mal qui affecte les femmes enceintes et dont la fréquence a tendance… Plus »

Au-delà de toute autre considération, le Ministre des Affaires étrangères, rassure l'opinion publique de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Ethiopie et ne ménagera aucun effort pour œuvrer à leur renforcement. »

A la suite de cela, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur, dans le cadre du respect des prescriptions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et après une concertation au sein du Conseil de cabinet du jeudi 26 octobre 2017 a décidé du retour de l'ambassadeur GANOU avant une régularisation définitive de sa situation.

En effet, la nomination d'un Ambassadeur obéit à un certain nombre de procédures préalables auprès des autorités du pays d'accueil. Pour ce cas-ci, des difficultés de coordination entre les autorités burkinabè et éthiopiennes ont été constatées.

«Suite aux informations rumeurs relatives au refoulement de Madame Madina GANOU DIABY KASSAMBA, nommée Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République fédérale démocratique d'Ethiopie par le conseil des ministres du mercredi 14 juin 2017, le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur tient à rassurer l'opinion publique burkinabè que l'Ambassadeur n'a jamais été l'objet d'un quelconque refoulement.

