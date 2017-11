Somalie: Présidentielle - La reconnaissance de l'Etat priorité des populations

J'attends du nouveau président qu'il nous apporte la paix et la prospérité. Nous sommes un pays en développement et nous devons avancer.

Mais la reconnaissance, c'est une question extrêmement sensible, très politique. La communauté internationale est très frileuse, car elle a peur que ça donne des idées aux populations somalies situées dans d'autres pays : Ethiopie et Kenya notamment. Cela risque aussi de déstabiliser la Somalie, dont le système fédéral est déjà très fragile, au Sud.

C'est aussi beaucoup plus dur pour attirer les investisseurs étrangers. Le pays ne reçoit pas d'aide bilatérale non plus, elle se fait par des tiers ; ONG et agences onusiennes.

C'est un pays qui n'existe pas aux yeux du monde. Le Somaliland, un territoire un petit peu plus grand que la Grèce, situé dans le nord de la Somalie, a autoproclamé son indépendance en 1991 et met en avant sa stabilité.

