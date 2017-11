Afrique: AfricaCom awards - Le DG d'Orange Burkina, Ben Cheick Haidara, élu meilleur directeur général de l'année

Le Diabète gestationnel est un mal qui affecte les femmes enceintes et dont la fréquence a tendance… Plus »

Notre compatriote a été élu devant Sherry Singh P-DG de Mauritius télécom, Thomas Musili, directeur fondateur de Computers for schools Kenya, Donald Bogere Mitti, directeur technique Bharti Airtel Tanzanie et John Momoh, CEO de Channels TV.

Titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion, d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité et finance et d'un MBA-Gestion des opérations de HEC Paris, France, Ben Cheick Haidara est un féru des domaines de la gestion et des télécommunications.

