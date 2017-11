Burkina Faso: Energies renouvelables - l'ANEREE déroule son programme d'activités

«Promouvoir les énergies renouvelables et sensibiliser à l'efficacité énergétique», telle est la mission que s'est assignée l'ANEREE. C'est pour réussir ce pari que l'Agence a organisé cet atelier au profit des médias pour les doter d'outils théoriques nécessaires au traitement de l'information et à la sensibilisation sur ce sujet.

«Cet atelier se situe dans un contexte où nous voulons que les hommes de medias puissent être les plus imprégnés possibles des concepts à véhiculer auprès de la population sur nos différentes missions.

Donc, on a jugé nécessaire de commencer la stratégie de communication par les vecteurs de communications que vous êtes afin que vous soyez les plus sensibilisés; pour que vous comprenez bien les concepts et que vous soyez à mesure de pouvoir décomposer la complexité afin que cela soit disponible à tout le monde» a expliqué le directeur général de l'ANEREE, Jean Marc Palm.

Selon lui, il y a une forte dépendance de la production d'électricité aux combustibles fossiles importés qui grèvent la compétitivité de l'économie et limitent l'accès des énergies modernes à une large majorité des ménages.

De ses explications, il ressort que 46% de la population urbaine bénéficie de l'électricité contre 2% pour la population rurale.

D'où la création de l'ANEREE qui est une solution à certains des engagements du président Roch Marc Christian Kaboré qui s'est engagé à faire de la question des énergies renouvelables, une priorité gouvernementale.

«Pour donc inverser la tendance et atteindre un taux d'électrification satisfaisant, le gouvernement burkinabè a opté pour une transition énergétique vers les énergies renouvelables, notamment le solaire, en y associant les énergies conventionnelles», a fait savoir M. Palm.

Cette activité entre dans le cadre des missions du ministère de l'Energie, dans sa politique du Programme national de développement économique et sociale (PNDES).

Et pour le représentant du ministre de l'Energie, Boureima Nabi, il y a des reformes qui ont été engagées au sein du ministère notamment la création d'une direction générale de l'efficacité énergétique et d'une autre concernant les énergies renouvelables.

«Tout cela pour faire une certaine symbiose dans l'objectif d'atteindre les objectifs assignés au ministère par le chef du gouvernement et aussi par le chef de l'Etat» a-t-il dit.

Ce premier workshop media s'est conclu par la mise en place d'un réseau des journalistes et communicateurs pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétiques (REJEREE).

Le directeur général de l'ANEREE a salué cette mise en place du réseau et s'est dit prêt à accompagner les membres dans l'accomplissement de leur plan d'action qui viendrait à être élaborer.

Il est à noter l'organisation très prochaine d'un atelier national sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sous l'égide des plus hautes autorités de notre pays.

Créée par décret ministériel du 30 décembre 2016, l'ANEREE est un établissement public de l'Etat (EPE) avec pour but entre autres de contrôler, encadrer et favoriser le marché des énergies renouvelables, valoriser et piloter les projets d'envergure nationale, fédérer le privé, les ONG et les partenaires techniques et financiers, exécuter des prestations commerciales et toutes autres missions de service public dans le domaine des énergies renouvelable , et enfin soutenir la recherche, l'innovation et la formation dans le domaine des énergies renouvelables.