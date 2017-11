Burkina Faso: Emile Pierre Bazyomo - « Face aux terroristes, il ne faut pas répondre par de la pure démocratie »

Le Diabète gestationnel est un mal qui affecte les femmes enceintes et dont la fréquence a tendance… Plus »

Vous imaginez si au nom de la liberté d'expression on permet aux gens de parler de sexe, de religion, etc ?

Ces parents ont pris la parole et ils ont même félicité leurs enfants qui ont commis des actes horribles et cela a créé un véritable scandale dans ce pays.

Il y a une comparaison qui est faite généralement : le rapport qu'il y a entre le terrorisme, la démocratie et les médias d'une part, et de l'autre entre cette image de la mouche qui entre dans un magasin de porcelaine, qui a envie de tout casser, mais qui ne le peut pas.

A partir de ce moment, si vous estimez que les actes terroristes sont à un degré supérieur des crises normales que les entreprises, les pays et les organisations connaissent, vous imaginez donc que les journalistes et les médias vont aller vers ces actes parce qu'ils leur donnent une occasion en or pour exceller dans le récit.

Le journaliste doit-il donner la parole aux groupes terroristes ? La question est tant actuelle que sujette à débats. TIA s'y est intéressé en s'approchant d'Emile Pierre Bazyomo, à l'occasion de la 7ème édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse tenue du 8 au 11 novembre dernier à Ouagadougou, la capitale burkinabè, sous le thème : « Défis sécuritaires en Afrique : rôle et responsabilité des médias ». Celui-ci est enseignant chercheur en Science de l'information et de la communication à l'Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo.

